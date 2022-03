Ultivue Inc., ein branchenführender Anbieter von Multiplexing-Tools und neuartigen Bildanalyselösungen für Gewebe-Biomarkerstudien, und die Aignostics GmbH, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Präzisionsdiagnostik mit Schwerpunkt Pathologie zur Unterstützung der Forschung, klinischer Studien und der Entwicklung begleitender Diagnostika, meldeten den Beginn einer Kooperation zur gemeinsamen Entwicklung von KI-gestützten räumlichen Multiplex-Immunphänotyp-Lösungen für translationale Forschungsteams und den Biopharmabereich.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit Anfang 2021 gemeinsam daran, die Client-Plattform von Aignostics so anzupassen, dass sie die Visualisierung und Analyse einiger der Produkte und Dienstleistungen von Ultivue sowie die Bereitstellung von Ergebnissen und entsprechenden Berichten unterstützt. Die daraus resultierende, gemeinsam entwickelte Plattform wird nun gemeinsamen Kunden bereitgestellt. Darüber hinaus hat eine Proof-of-Concept-Studie, die bei über 1.000 klinischen Fällen von nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) mit dem 12-Plex Immunphänotypisierungs-Biomarker-Panel von Ultivue durchgeführt wurde, dahingehend ermutigende Resultate erbracht, dass die KI-basierte Analyse von Multiplex-Aufnahmen in der Lage ist, in großem Maßstab konsistentere, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern.

Die beiden Unternehmen bauen ihre Beziehung im Rahmen einer Vereinbarung über das gemeinsame Marketing momentan aus, um die Multiplex-Immunfluoreszenz-Plattform (mIF) ihren jeweiligen Biotech- und Pharmakunden anbieten zu können, zunächst jedoch nur für Forschungszwecke. Eine GCP-konforme Ausführung soll noch in diesem Jahr folgen. Darüber hinaus werden Ultivue und Aignostics mithilfe der Plattform im Rahmen des Konzepts der "Erklärbaren KI" von Aignostics KI-gestützte Bildanalyseleistungen für die konsistente und präzise Analyse von mIF-Kohorten in großem Maßstab anbieten. Dies gilt sowohl für die translationale Forschung als auch für Forschungsdienstleistungen im Rahmen klinischer Studien im CLIA-akkreditierten klinischen Forschungslabor von Ultivue. "Wir freuen uns, durch die Kooperation mit Aignostics unser Workflow-Angebot um die mIF-KI für hochautomatisierte Bildanalysen zu erweitern", so Florian Leiss, Vice President des Bereichs Digital Health von Ultivue. "Verbesserte Betrachtungsmöglichkeiten ermöglichen es uns, das Zusammenspiel von mIF-markierten Zellpopulationen im histologischen Kontext von Same-Slide-H&E interaktiv zu untersuchen."

"Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung der Assays von Ultivue mit unserer KI-gestützten Bildanalyse zu Erkenntnissen aus Daten in großem Maßstab führen wird, die in der räumlichen Biologie bisher nicht möglich waren. Wir freuen uns, unseren Kunden diese Konzeption für die translationale Wissenschaft und für klinische Studien anbieten zu können", so Viktor Matyas, CEO von Aignostics.

Neben der Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für ihre Kunden werden Ultivue und Aignostics auch Produkte für die standardisierte Analyse bestimmter UV-Produkte entwickeln, die den Weg für eine breitere Nutzung dieser Technologien sowohl in klinischen Studien als auch im klinischen Alltag ebnen.

Über Ultivue

Ultivue stellt Forschern und Wissenschaftlern, die in der translationalen Medizin tätig sind, Multiplex-Biomarker-Tests für die Phänotypisierung von Gewebe und die digitale Pathologie zur Verfügung. Die proprietäre InSituPlex-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine fortschrittliche Untersuchung und Abfrage von Gewebeproben für die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen in Verbindung mit unserem wissenschaftlichen Beratungskonzept stärken und beschleunigen Biomarker-Entdeckungs- und Arzneimittel-Entwicklungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter Ultivue.com.

Über Aignostics

Aignostics, ein in Berlin ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, ist ein digitales Pathologieunternehmen, das auf neuartige Präzisionsdiagnostik durch den Einsatz einer proprietären, auf "Erklärbare KI" gestützten Plattform in der präklinischen und translationalen Forschung sowie in klinischen Studien spezialisiert ist. Man geht davon aus, dass der Einsatz einer solchen Technologie für die Implementierung von KI-gestützten Algorithmen in der Routinediagnostik künftig von entscheidender Bedeutung sein wird, um die Entscheidungsergebnisse des Modells zu verifizieren (zu erklären). Darüber hinaus bietet Aignostics durch seine enge Zusammenarbeit mit der Charité und der TU Berlin als einziges Unternehmen eine Kombination aus Datenzugang, Probentests und Pathologie-Know-how für die Entwicklung digitaler Pathologiealgorithmen, die multimodale Biomarker-Assay-Nachweissysteme wie beispielsweise H&E, IHC und mIF umfassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220309005150/de/

Contacts:

Ultivue

Florian Leiss, Ph.D.

Vice President Digital Health Strategies

E-Mail: Florian.leiss@ultivue.com

Aignostics

Jessica Riley, Ph.D.

Chief Business Officer

E-Mail: jessica.riley@aignostics.com