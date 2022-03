DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,50%-TERRAGON AG-Anleihe 19/24" wird weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta030/09.03.2022/15:32) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,50 %-Anleihe der TERRAGON AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2GSWY) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-terragon-ag-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Pflege-Immobilien

Kerngeschäft: Projektentwicklung für Senioren-immobilien

Marktgebiet: Deutschland (bundesweit)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

TERRAGON Wohnbau GmbH (Anteil 93,75%):

* Generalübernehmer

* Kostenoptimiert durch Realisierung in Einzelvergabe

TERRAGON Projekt GmbH (Anteil 100%):

* Projektentwicklung

* Baumanagement

TERRAGON Vertrieb GmbH (Anteil 100%):

* Markt- und Standorteinschätzung

* Vertriebssteuerung

TERRAGON Wohn- und Service GmbH (Anteil 100%):

* Dienstleister für Services im Bereich Betreutes Wohnen

* Projektentwicklung, Baumanagement, Vertrieb

Zudem bestehen weitere 10 Projektgesellschaften in denen die TERRAGON AG zu 100% beteiligt ist.

Außerdem ist die TERRAGON AG an 8 Joint-Venture-Gesellschaften beteiligt. Die Beteiligungshöhe reicht dabei von 50-100%.

Mitarbeiter: 63

Unternehmenssitz: Berlin

Gründung/Historie:

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet. Seitdem hat sich die TERRAGON Gruppe zu einem bundesweit führenden Spezialisten für die Entwicklung barrierefreier und qualitativ hochwertiger Senioren- und Pflegeimmobilien entwickelt.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die TERRAGON Gruppe verfügt in allen Segmenten des Wohnens im Alter über eigene Produktlinien und hat bereits in allen Segmenten Projekte erfolgreiche umgesetzt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Marktsegment Service-Wohnen für Senioren und hier vor allem dem Premiumbereich bzw. auf Seniorenimmobilien der Vier-Sterne-Kategorie im Klassifizierungssystem der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Die TERRAGON Gruppe gestaltet und steuert die Prozesse der Wertschöpfungskette von Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf der Bauvorhaben.

In ihrem Kernsegment "Senior Living" konzipiert und realisiert TERRAGON barrierefreie und hochwertige Wohnform im Bereich Service-Wohnen (Betreutes Wohnen).

Ergänzend zum Bereich Service-Wohnen entwickelt TERRAGON mit "Care Livin" Pflegeeinrichtungen, die einen lebenswerten Rahmen mit wohnlicher Innenarchitektur, Gemeinschaftsräumen, Wohngruppenkonzept etc. bieten.

Unter dem Namen "Living4all" entwickelt und baut TERRAGON barrierefreie Wohnungen, die den Ansprüchen aller Altersgruppen gerecht werden.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Kern der Geschäftstätigkeit bildet die langjährige Expertise und das gewachsene Netzwerk des TERRAGON Teams, eine eigens entwickelte Datenbank sowie fortlaufend aktualisierte, detaillierte Analysen zum deutschen Markt für Seniorenimmobilien. Dadurch verfügt die TERRAGON über flechendeckende Informationen zum Nachfragepotenzial und Versorgungsgrad in Deutschland. Außerdem werden regelmäßig Wettbewerbs- und Standortanalysen durchgeführt.

Strategie: Die Expansionsstrategie der TERRAGON fußt auf den drei Säulen Produkt, Pipeline und Partner:

Fokussierung auf das Premium-Produkt für Service-Wohnen ("Senior Living")

Das Segment des Service Wohnen weist eine hohe Unterversorgung und das beste Kosten-/Ertragsverhältnis auf. Daher beabsichtigt die TERRAGON die Marktführerposition bundesweit auszubauen und sowohl die Anzahl als das Volumen der Projekte in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen.

Starke Pipeline mit hochvolumigen Projekten

Mit der Expansion des Service-Wohnens ist die Absicht vebunden, primär hochvolumige Projekte (Anzahl Wohneinheiten ?150) umzusetzen, da eine gewisse Objektgröße vor allem für die Wirtschaftlichkeit eines umfassenden Serviceangebotes notwendig ist. Dadurch erhöhen sich die durchschnittlichen Verkaufsvolumina auf - 75 Mio. EUR je Projekt. Durch die damit verbundende Kostendegression soll die Rentabilität gesteigert werden.

Auf- und Ausbau strategischer Partnerschaften

Ziel ist der Auf- und Ausbau strategischer Partnerschaften in verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette des Unternehmens, um weitere Wettbewerbsvorteile zu schaffen und Geschäftsrisiken abzufedern.

Die TERRAGON agiert in den Bauprojekten risikoavers und startet erst mit der Hochbauphase, wenn mit Baubeginn der Projekt-Exit durch einen Forward Sale oder bei einer Einzelvermarktung durch ein entsprechenden frühzeiten Verkaufsstand gesichert ist.

Es ist eine strategische Rahmenvereinbarung mit einem Vorprüfungsrecht ("Preferred Buyer") mit einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft zur frühzeitigen Absicherung von Projekt-Exits geplant.

Kunden: Käufer der seniorengerechten Immobilien

Markt / Branche

Die Versorgungssituation in Deutschland im Bereich Service-Wohnen stellt nach Analysen der TERRAGON AG aufgrund des signifakten Unterangebots ein hohes Investitionspotenzial dar: 94% der Gemeinden sind unterversorgt, 76% sind stark unterversorgt. Der Neubedarf wird auf ca. 550.000 Service-Wohungen geschätzt.

Davon sind rund 350.000 Wohnungen aus dem Einkommen der Seniorenhaushalte finanzierbar, woraus sich ein Investitionspotenzial von ca. 64 Mrd. EUR ergibt. Das von TERRAGON fokussierte Premiumsegment des Service-Wohnens hat mit ca. 33 Mrd. EUR (entspricht ca. 100.000 Wohnungen) das höchste Investitionspotenzial.

Die Marktnachfrage nach den von der TERRAGON Gruppe entwickelten Produkten kann nicht exakt vorherbestimmt werden. Die Markenpositionierung des Unternehmens hebt die Produkte vom Wettbewerb ab. Es besteht gegenüber dem Wettbewerb ein Vermarktungsvorteil, der auch bei schwierigen Marktbedingungen hilfreich ist.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) - "6,50%-TERRAGON AG-Anleihe 19/24" weiterlesen ( https://www.kfmag.de/ kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-terragon-ag-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1646836333026 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 09:32 ET (14:32 GMT)