Die Führungskräfte von Harvest Trading Capwurden von José Safie, stellvertretender Abgeordneter des Bezirks Santa Ana, und Dr. Roberto Torres, Rektor der Andragogy Autonomous University, empfangen.

In einem ersten Schritt trafen sich Jairo González, MA und CEO von Harvest Trading Cap, begleitet vom Executive Director der Harvest Trading Cap Academy, Lic. Gregorix Polancound einer Delegation, mit Janneth González, der Bürgermeisterin von Tepecoyo. Jairo González stellte den Ansatz der Weiterbildungsabteilung Harvest Trading Cap Academyvor und brachte auch sein Engagement für die Unterstützung der Menschen in der Gemeinschaft zum Ausdruck. Er fügte hinzu, "dass das Ziel darin besteht, alle Menschen in der Gemeinschaft aufzuklären und zu unterstützen, damit sie die Vorteile der neuen Finanztechnologien (FINTECH) besser verstehen können."

Des Weiteren fand ein Treffen mit Laura Ventura, Vorsitzende und Rechtsvertreterin der Jerusalem Foundation, statt. Gäste waren José Safie, stellvertretender Abgeordneter des Bezirks Santa Ana, und Dr. Roberto Torres, Rektor der Andragogy Autonomous University.

Bei diesem Treffen wurde die Einführung von Schulungsleistungen besprochen, wobei der Hauptgedanke des Treffens darin besteht, mit den Stipendien, die von der Jerusalem Foundation zur Verfügung gestellt werden, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und den Stipendiaten Zugang zu allen Dienstleistungen zu ermöglichen, die Harvest Trading Capanbietet: beispielsweise Beratung, Unternehmensführung mit neuer Finanztechnologie, Token-Entwicklung, Computersicherheit, NFT und neue FINTECH-Produkte.

Das Bitcoin-Gesetz ist ein Gesetz, das am 8. Juni 2021 von der Gesetzgebenden Versammlung El Salvadors mit 62 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen verabschiedet wurde. Das Gesetz beinhaltet die Einführung von Bitcoin in El Salvador, das damit als erstes Land der Welt die Verwendung der Kryptowährung genehmigte.

Die von Harvest Trading Capund seiner Weiterbildungsabteilung Harvest Trading Cap Academyvorgeschlagenen Schulungen bestehen darin, den Umgang mit Technologien und digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin zu lehren, damit die Bevölkerung El Salvadors von den Vorteilen profitieren kann, die ihr Land mit seinen Finanzgesetzen bietet.

