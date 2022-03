Bodelshausen (ots) -Seit Ende Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Mehr als 7 Millionen Kinder aus der Ukraine sind in großer Gefahr und mit ihren Familien auf der Flucht. Die schrecklichen Ereignisse machen Marc Cain fassungslos und betroffen. Das Unternehmen möchte helfen und spendet 200.000 EUR an Save the Children.Hunderttausende Menschen haben inzwischen die Grenzen zu Rumänien und Polen überquert, wo die Teams von Save the Children sich besonders um die Kinder kümmern. Gerade die Kleinsten sind auf der Flucht großen Gefahren ausgesetzt, ihnen drohen Hunger, Kälte sowie Verletzungen und Krankheiten. Außerdem müssen sie oft auch traumatische Erlebnisse verarbeiten und benötigen daher psychologische Betreuung. Save the Children geht davon aus, dass der Nothilfe-Bedarf in den kommenden Wochen in alarmierendem Maße steigen wird. Hier möchte Marc Cain helfen und spendet 200.000 EUR an die Hilfsorganisation."Die aktuelle Situation und das humanitäre Leid der vielen Menschen, besonders der Kinder, machen mich fassungslos. Wir wollen unserer Betroffenheit Taten folgen lassen und mit unseren Spenden den Kindern in Not helfen", erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5166701