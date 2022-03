(shareribs.com) London 09.03.2022 - Der Goldpreis verzeichnet am Mittwoch deutliche Gewinnmitnahmen. Auch der US-Dollar liegt unter Druck. An den Aktienmärkten zeigt sich derweil eine Erholung, die jedoch äußerst fragil ist. Nachdem der Goldpreis deutlich über die Marke von 2.000 USD geklettert war, bedingt durch die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kommt es am Mittwoch zu einer deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...