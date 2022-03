Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 17.03 Uhr - Die Erholung der europäischen Börsen gewinnt an Fahrt. Dax und EuroStoxx50 steigen um jeweils rund sieben Prozent auf 13.782 beziehungsweise 3752 Punkte. Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets nennt als Gründe die Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe in der Ukraine und Spekulationen auf ein Konjunkturpaket, dass ...

