NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,90 auf 15,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergangene Jahr sei hinsichtlich der Profitabilität das beste seit dem Börsengang des Duisburger Stahlhändlers 2006 gewesen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei zudem gut positioniert, um im laufenden Jahr starke Barmittel (Free Cash Flow) zu erwirtschaften./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 10:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 10:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

