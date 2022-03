Der neue Geschäftsbereich für durchgängige Lösungen im Bereich Emissionen (End-to-End Emissions Solutions) bietet eine einzigartige Palette von Lösungen, die Betreibern dabei helfen, Emissionen zu identifizieren, zu quantifizieren, zu berichten und zu eliminieren, während sie auf ihre Klimaschutzziele hinarbeiten

Schlumberger hat heute den Start von Schlumberger End-to-End Emissions Solutions (SEES) bekannt gegeben. Das Unternehmen stellt ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Spitzentechnologien bereit, die den Betreibern eine zuverlässige und skalierbare Lösung für die Messung, Überwachung, Berichterstattung und schließlich die Beseitigung von Emissionen aus Methan- und routinemäßigen Abfackelungen in ihrem Betrieb bieten. Der Start von SEES erfolgt zu einem für die Branche kritischen Zeitpunkt heute wurden wir Zeuge der führenden Rolle der Mitglieder der Öl- und Gas-Klima-Initiative (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI), die ihr Ziel ankündigten, die Methangasemissionen bei Öl- und Gasaktivitäten bis 2030 auf Null zu reduzieren. Methan- und Abfackel-Emissionen machen derzeit mehr als 60 der direkten (Scope 1 und 2) Treibhausgasemissionen (THG) der Branche aus.

Demos Pafitis, Chief Technology Officer bei Schlumberger, kommentierte: "Wir haben SEES speziell entwickelt, um unseren Kunden bei der Lösung eines der dringendsten Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu helfen: der dringenden Notwendigkeit, die Methanemissionen zu reduzieren. Da Methan ein starkes Treibhausgas ist und einen großen Anteil an den gesamten operativen Emissionen der Branche ausmacht, wird die Bekämpfung der Methanemissionen erhebliche Wirkung entfalten."

Da die Energieunternehmen eine nachhaltigere Betriebsweise anstreben, müssen sie ihre Methanemissionen und das Abfackeln zuverlässiger melden und reduzieren. Bei der Suche nach Antworten und Partnern zur Bewältigung dieser Herausforderung sehen sie sich derzeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Angebote konfrontiert SEES ändert das.

SEES bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der es Betreibern ermöglicht, von Anfang an eine erfolgreiche Strategie zur Eliminierung von Methanemissionen zu entwickeln. Der Ansatz stützt sich auf drei Säulen Planen, Messen und Handeln die alle durch die erste digitale Plattform der Branche für Methanemissionen gestützt werden, die in der kognitiven E&P-Umgebung DELFI* zugänglich ist, um den Betreibern einen ganzheitlichen und differenzierten Weg zur Erreichung ihrer Klimaschutzziele zu bieten:

Planen: Schlumberger prüft eine breite Palette von Mess- und Reduktionslösungen zur Ermittlung des kosteneffektivsten Technologiemixes für die spezifischen Anlagen eines jeden Betreibers. Messen: Schlumberger bietet den Betreibern nach einer strengen Auswertung von 97 Methanmesstechnologien einen einzigartigen Zugang zu einer breiten Palette von kuratierten, erstklassigen Drittanbieter- und eigenen Lösungen. Handeln: Während andere Dienstleister einen Betreiber zwar darüber informieren können, wo Emissionen auftreten, ermittelt Schlumberger mit seinem End-to-End-Angebot zunächst die Emissionen und ergreift dann Abhilfemaßnahmen, um sie zu beseitigen.

Darüber hinaus können Kunden dank zuverlässiger Daten und einer digitalen Basis an einem zentralen Ort Emissionsdaten aus verschiedenen Quellen mit Empfehlungen, Plänen und Erkenntnissen verknüpfen.

Kahina Abdeli-Galinier, Leiterin des Emissionsgeschäfts bei Schlumberger, kommentierte: "Die Dringlichkeit der Herausforderungen im Bereich Methan und Abfackeln erfordert, dass die Ansätze zur Emissionserkennung, -messung, -berichterstattung und -reduzierung schnell weiterentwickelt werden. Zum Nutzen der Industrie verfolgt SEES das Ziel, der vertrauenswürdige Partner für Betreiber zu werden, die ihren Emissionsfußabdruck schnell, glaubwürdig und auf die richtige Weise reduzieren wollen. Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um bis 2030 1 aller anthropogenen Treibhausgasemissionen zu eliminieren."

SEES kombiniert die umfangreiche Mess- und Planungserfahrung von Schlumberger mit der Fähigkeit, aufkommende Technologien, grundlegende Daten, künstliche Intelligenz, digitale Fähigkeiten und die Mittel zur Skalierung und zum Einsatz überall auf der Welt zu bewerten und zu implementieren. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über umfassendes Wissen und Erfahrung mit internationalen Berichterstattungs- und Zertifizierungsstandards im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen. Zu den neuesten Kundenaufträgen zählen der Aufbau einer digitalen Plattform zur Unterstützung eines Multi-Sensor- und Multi-Betreiber-Überwachungsprogramms sowie der Abschluss eines Beratungsvertrags mit einem IOC, der es dem Unternehmen ermöglichen soll, den Rahmen der Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0 für Methan einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com/SEES.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit Kunden Energiequellen erschließt. Unsere Mitarbeiter/-innen, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern kooperieren wir bei der Entwicklung von Technologien, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Erfahren Sie mehr unter www.slb.com

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundesgesetze über Wertpapiere, d.h. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "glauben", "planen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "sollten", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "Ziel", "Zielsetzung", "anstreben", "anvisieren", "potenziell", "prognostiziert" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in verschiedenem Maße ungewiss sind, wie z. B. das prognostizierte Nachfragewachstum für die End-to-End Emissions Solutions sowie Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unfähigkeit, die beabsichtigten Ergebnisse hinsichtlich SEES und anderer Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von Schlumberger zu erreichen, gesetzgeberischer und regulatorischer Initiativen, die sich mit Umweltbelangen befassen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels beschäftigen, und anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die in den zuletzt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten oder vorgelegten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Auswirkungen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Schlumberger lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

*Marke von Schlumberger.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006311/de/

Contacts:

Medien

Giles Powell Director of Corporate Communication, Schlumberger Limited

Tel.: +1 (713) 375 3494

communication@slb.com

Investoren

Ndubuisi Maduemezia Vice President of Investor Relations, Schlumberger Limited

Joy V. Domingo Director of Investor Relations, Schlumberger Limited

Tel.: +1 (713) 375 3535

investor-relations@slb.com