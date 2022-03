Köln (ots) -



Köln. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler verlangt die Nachrüstung der Bundeswehr bis zum Jahr 2027. "Mit einer reinen Stabilisierungsarmee wird es uns nicht gelingen, unsere Freiheit zu verteidigen", sagte Güler dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe). Derzeit verfüge die Truppe "nur in einem sehr überschaubaren Rahmen über einsatzfähige Großgeräte". Über diesen Status Quo sei sie "erschüttert", erklärte Güler, die dem Verteidigungsausschuss des Bundestags angehört. "Die Truppe muss so schnell wie möglich neu aufstellt werden, um unsere Bündnisfähigkeit sicher zu stellen. Dafür sollten wir uns eine Frist von maximal fünf Jahren setzen", so die Politikerin aus Köln. In diesem Zeitraum müsse es gelingen, "die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr signifikant zu verbessern".



