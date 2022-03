Das kann sich sehen lassen! Der norwegische Wasserstoffspezialist reagiert heute auf die Pläne der EU, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl mit dem massiven Ausbau Erneuerbarer Energien zu durchbrechen. So verkündet der Vorstand, dass im neuen, voll-automatisierten Werk in Heroya mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet wird, und das Werk beinahe jede Woche einen neuen Produktionsrekord aufstellt.

"We are ready to add the electrolyser production capacity needed in Europe and abroad when required by the market", gab Nel's CEO Jon André Løkke heute zu Protokoll. Das dürfte den Aktienkurs weiter anheizen, der ohnehin seit Tagen nur noch den Weg nach oben zu kennen scheint. Denn seit den Tiefs ...

