(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.03.2022 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch in der Breite fester. Schnäppchenjäger kehren nach den teils herben Verlusten zurück an den Markt. Im deutschen Handel verbessern sich unter anderem SLM Solutions und Aixtron. Der DAX notiert kurz vor dem Feierabend 7,1 Prozent fester bei 13.743 Zählern. Papiere von Adidas, Deutsche Post und Puma legen dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...