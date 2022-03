Volkswagen hat den ID Buzz und den ID Buzz Cargo vorgestellt. Vollelektrisch und am bekannten VW-Bulli orientiert rollt der Konzern mit den Fahrzeugen in die Zukunft. Volkswagen hat am 9. März 2022 die elektrischen Nachfolger des legendären T1-Bullis vorgestellt. Wie vermutet wird es neben dem Bulli ID Buzz auch den ID Buzz Cargo geben. Beide gehen in der ersten Jahreshälfte 2022 in die Produktion. Der europäische Vorverkauf beginnt ab Mai 2022. Die Markteinführung beider Modelle folgt dann ab Herbst 2022. Die vollelektrische Variante des Bullis Die beiden ...

