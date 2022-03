Köln (ots) -



Köln. Die CDU-Verteidigungspolitikern Serap Güler hat sich gegen die Einfügung einer allgemeinen Wehrpflicht ausgesprochen. "Jetzt kommt es darauf an, in Technik zu investieren, um die Bündnisfähigkeit herzustellen, nicht in die Aufstellung von neuen Divisionen", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). "Ich halte eine Aufstockung um 20.000 auf 200.000 Soldaten für ausreichend", fügte Güler hinzu. Die Schaffung der Strukturen für eine allgemeine Wehrpflicht würde jetzt zu viel Kräfte binden. "Abgesehen davon ist die nötige Infrastruktur wie zum Beispiel Übungsplätze und Kasernen nicht hinreichend vorhanden", erklärte Güler, die dem Verteidigungsausschuss des Bundestags angehört. Zunächst müsse die persönliche Ausrüstung der Soldaten verbessert und Waffensysteme ergänzt und modernisiert werden: "Da müssen jetzt schnelle Entscheidungen her, auch was die Nachfolge der Tornado-Kampfjets oder den Kauf schwerer Transporthubschauber betrifft. Die Beschaffung dauert heute viel zu lange, weil das Vergaberecht zu kompliziert und bürokratisch ist", so Güler.



Link zum Interview: www.ksta.de/39526602



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5166842

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de