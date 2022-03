Im freundlichen Gesamtmarkt gewinnt die Nvidia-Aktie am Mittwoch deutlich und löst sich vom Tief der letzten beiden Handelstage. Neben der Ankündigung eines Investorentages Ende März sorgt ein Vorstoß zur massiven Förderung der heimischen Halbleiterindustrie der Demokraten im US-Kongress für gute Stimmung bei den Anlegern.Bereits im Februar hatte das Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der Investitionen in Höhe von 335 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft ermöglichen soll. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...