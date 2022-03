Harvest Trading Cap Academy bietet Studierenden Stipendien über die Jerusalem Foundation

MIAMI, March 09, 2022hat gemeinsam mit seiner Weiterbildungsabteilung Harvest Trading Cap Academy eine Kooperationsvereinbarung mit der Jerusalem Foundation unterzeichnet, die folgende Ziele unterstützen soll: Finanzielle Bildung, soziale Entwicklung, Unterstützung in Bezug auf die Bedürfnisse der Schwächsten sowie Verbesserung der Effizienz und der interinstitutionellen Verwaltung. Damit soll eine bessere Einhaltung der Ziele und Vorgaben zum Wohle der gesamten Bevölkerung erreicht werden.



Die Vereinbarung wurde von Jairo González , MA, dem CEO von Harvest Trading Cap, Lic. Laura Virginia, der Vorsitzenden und Rechtsvertreterin der Jerusalem Foundation, dem Executive Director der Harvest Trading Cap Academy und CEO von Moon Capital SRL, Gregorix Polanco , sowie dem Rektor der Andragogy Autonomous University und CEO von Sander Tic, Dr. Roberto Torres, im Rahmen einer Zeremonie in der Presidential Lounge des Sheraton Presidente unterzeichnet.

Als Ergebnis dieser Vereinbarung wird ein Rahmen für die Zusammenarbeit geschaffen, um gemeinsam verschiedene Bildungsaktivitäten zu organisieren und damit eine qualitativ hochwertige, personalisierte, aktive, forschende und kritische Bildung zu vermitteln, die durch Kommunikation und Arbeit zur Grundlage für die Bildung der Salvadorianer und zum Instrument für den Erwerb neuer Kenntnisse wird.

Zu den besonderen Gästen gehörte der Botschaftsrat der Dominikanischen Republik in der Republik El Salvador, Carlos Mateo, der den Dominikanischen Botschafter Julio Cesar George vertrat.

Harvest Trading Cap und seine Weiterbildungsabteilung Harvest Trading Cap Academy glauben an Entwicklung und neue Möglichkeiten in Mittelamerika und gewähren durch diese Vereinbarung mehr als 9.000 Vollstipendien für ihren Trading-Grundkurs im Wert von insgesamt 13.500.00,00 USD. Gleichzeitig dient sie als Brücke, um spanischsprachige Jugendliche auf der ganzen Welt weiterzubilden und ihnen Finanzwissen über neue Technologien und die Fortschritte auf den internationalen Finanzmärkten zu vermitteln, vor allem in den Vereinigten Staaten und in Europa.

Jairo González erklärte: "Ein sehr wichtiger Traum für mich ist es, das, was ich in den letzten 8 Jahren gelernt habe, weiterzugeben. Es gibt kein größeres Geschenk als eine zielgerichtete Zusammenarbeit".

Harvest Trading Cap dankt der Jerusalem Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der sozialen, kulturellen und humanitären Arbeit widmet und sich auf das Wohlergehen und die Entwicklung der salvadorianischen Bevölkerung konzentriert, für das entgegengebrachte Vertrauen, ihre Arbeit in diesem Land zu vertreten, in der Hoffnung, dass dies eine von vielen zukünftigen Vereinbarungen zum Wohle der Gesellschaft und zum Ausbau des Finanzwissens auf akademischer Ebene in diesem Land sein wird.

Der Traum aller Lateinamerikaner ist es, dass der Bitcoin als legale Währung in einem unserer Länder eingeführt wird. Aber Gott gab El Salvador die Chance, das erste Land zu sein. Jairo Gonzalez gratulierte dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, zu seinem Vorgehen, da seine Initiative nicht nur El Salvador, sondern der ganzen Welt zugutekommt.

