Als Teil der weltweiten Initiative verkündet FourKites den Sustainability Hub, der detaillierte Emissionsverfolgung, Branchen-Benchmarks, Analysen und Szenario-Modellierung ermöglicht, um Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen

FourKites, der Anbieter der weltweit führenden Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit, kündigte heute seine neue "Net Zero"-Initiative an, die den weltweit führenden Unternehmen dabei helfen soll, ihre organisatorischen Ziele zur Emissionsreduzierung in der Lieferkette zu erreichen. Im Rahmen dieser Bekanntmachung stellte FourKites den Sustainability Hub vor, eine Reihe von Analysetools, die eine bessere Sichtbarkeit des Ressourcenverbrauchs und des Abfallaufkommens ermöglichen, sowie ein neues Sustainability Advisory Board und laufende Forschungsarbeiten zum Thema Nachhaltigkeit.

Der Sustainability Hub bildet die jüngste Phase der kontinuierlichen Ausrichtung von FourKites auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit Hilfe von Technologie und Kooperation. Die Plattform wird neue Tools und Funktionen enthalten, die Kunden Folgendes ermöglichen:

Eingabe ihrer Nachhaltigkeitsziele und genauere Nachverfolgung der eingesparten Emissionen

Benchmarking der Fortschritte im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf der Grundlage von Unternehmenszielen und anonymisierten Branchendaten

Aufschlüsselung weiterer Details auf Ladungsebene, um Optimierungspotenziale besser zu erkennen

Nachverfolgung des Fortschritts über ein zentrales Übersichts-Dashboard

Nutzung von Analysen und Szenariomodellen, um neue Erkenntnisse zur Emissionsreduzierung zu gewinnen

Der Sustainability Hub baut auf den branchenweit einzigartigen Sustainability Dashboards auf, einer kostenlosen Lösung, mit der Unternehmen bestimmte Bereiche innerhalb ihrer Lieferketten identifizieren können, die zu hohen Treibhausgasemissionen führen, so dass sie effektivere Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln können.

Die Ankündigung fällt mit dem 2022 Global Supply Chain Sustainability Summit von FourKites zusammen, auf dem mehr als 4.000 Führungskräfte aus dem Bereich der Lieferkette und Vordenker auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aus Unternehmen wie Sony, AB InBev, DHL, Future Planet, Volvo Group und anderen zusammenkommen, um darüber zu diskutieren, wie positive Auswirkungen auf die Umwelt durch die Umgestaltung der Lieferkette erreicht werden können.

Gartner meint: "Wir können die Agenda für die Nachhaltigkeit nicht ohne Technologie umsetzen. Die CSCOs gehen davon aus, dass der Fokus auf die Digitalisierung zunehmen wird. Zweiundsiebzig Prozent gaben an, dass Unternehmen die Digitalisierung und die Integration neuer Technologien weiter vorantreiben werden, was bedeutet, dass sich die Lieferketten kontinuierlich anpassen müssen."* Aus diesem Grund hat FourKites die Innovationen in der Branche weiter vorangetrieben und fördert die Diskussion zwischen den wichtigsten Stakeholdern der Branche, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

"Wir haben schon vor Jahren mit der Nutzung von FourKites begonnen, weil wir wussten, wie wichtig es ist, beim Transport Transparenz zu haben", sagt Paul Avampato, Leiter des Bereichs International Logistics for Laundry and Home Care bei Henkel. "Jetzt verwenden wir diese Daten, um die Effizienz in unserer Lieferkette zu erhöhen und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Der Sustainability Hub ist der jüngste Bestandteil der umfassenden Strategie von FourKites, die Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Andere Programme und Lösungen umfassen:

Dynamic Yard?, eine neue Softwarekategorie, die konventionelle, isolierte Yard-Management-Software mit den Echtzeit-Lieferkettendaten von FourKites und prognostizierten ETAs kombiniert, um Einblicke in die Aufenthaltsmuster der Fahrer, die Arbeitseffizienz und vieles mehr zu erhalten und so die Verweildauer zu reduzieren und Strategien zur CO2-Reduzierung zu entwickeln. Im letzten Quartal 2021 verursachten Kunden, die Dynamic Yard nutzten, 20 weniger CO2-Emissionen als Kunden, die Dynamic Yard nicht nutzten, da die Leerlaufzeiten der LKWs reduziert wurden.

Das Sustainability Center of Excellence von FourKites ist ein Gremium von Vordenkern, das sich der Förderung der Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette mit Hilfe von umsetzbaren, datengesteuerten Strategien widmet.

"Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie bei FourKites, und wir konzentrieren uns intensiv darauf, unseren Fortune-1000-Kunden die Möglichkeit zu geben, Nachhaltigkeit auf jeder Ebene ihrer Lieferkette zu verankern", sagte FourKites-Gründer und CEO Mathew Elenjickal. "Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das die Nachhaltigkeitsagenda für die Branche vorantreibt und unseren Kunden dabei hilft, einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt zu nehmen."

*Gartner, "CSCO Response to Environmental Sustainability Trends for Supply Chain in 2022", Sarah Watt, Laura Rainier, Heather Wheatley, Simon Bailey, Andrew Stevens, Kristin Moyer. Veröffentlicht am 24. Januar 2022.

Über FourKites

FourKites ist die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz, welche die Transparenz über den Transport hinaus auf das Gelände, das Lager, die Geschäfte und darüber hinaus ausdehnt. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,5 Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket- und Kurierdienste und ist in 185 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lieferketten von A bis Z zu unterstützen. Mehr als 1000 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

