Habeck warnt vor sofortigem Importstopp für russisches Öl und Gas

MAINZ (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in einem Fernsehinterview vor dramatischen wirtschaftlichen Folgen eines sofortigen Importstopps für russisches Öl und Gas gewarnt. "Wir können nur Maßnahmen beschließen von denen ich weiß, dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen und das wäre der Fall, wenn wir jetzt sofort Öl, Kohle und Gas nicht mehr in dieses Land lassen würden", sagte Habeck im ZDF heute journal.

Es gehe darum, wirtschaftliche Schäden abzuwehren, "die uns dann über Jahre binden und auch politisch lähmen würden. Fünf Prozent wirtschaftlicher Einbruch - wenn es denn so käme - ist mehr als die Covid-Pandemie", so Habeck.

Der Bundeswirtschaftsminister zog in dem Interview mit dem ZDF auch eine Verbindung zwischen der aktuellen Diskussion und der Notwendigkeit des Ausbaus von erneuerbaren Energien: "Was den Ausstieg aus fossilen Energien insgesamt angeht, ist diese Krise sicherlich auch noch mal ein Mahnruf, ein Beschleuniger. Davor haben wir diese Transformation, diese Notwendigkeit unter Klimaschutzgesichtspunkten diskutiert. Jetzt diskutieren wir sie auch endlich unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten."

March 09, 2022 16:43 ET (21:43 GMT)

