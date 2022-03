London, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Smart Converged FusionPower6000-Lösung von Huawei, ein branchenführendes Stromversorgungs- und Verteilungssystem, wurde auf der kürzlich abgeschlossenen Data Centre World London 2022 mit dem DCW-Preis in der Kategorie "Innovation Product of the Year" ausgezeichnet.Mit den jährlich verliehenen Data Centre World Awards werden Innovationen und Leistungen in der globalen Rechenzentrumsbranche gewürdigt und ausgezeichnet. Die Tatsache, dass Huawei in diesem Jahr den Innovationspreis mit nach Hause nehmen konnte, zeigt, dass die Branche FusionPower6000 für seine hohe Dichte und Effizienz, die vereinfachte Bereitstellung sowie die verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit anerkennt.Den meisten mittleren und großen Rechenzentren fehlt es an einer Systemoptimierung und einer lückenlosen Überwachung und Verwaltung des Stromversorgungssystems, was zu einer geringen Effizienz und einem hohen Energieverbrauch führt. Um diese Probleme zu beheben, bietet die FusionPower6000-Lösung integrierte Stromversorgungs- und Verteilungslösungen auf MW-Ebene für große Rechenzentren durch die Integration von Vollstromverbindungen vom Mittelspannungstransformator bis zum Lastabgang. Die preisgekrönte Lösung hat drei Hauptmerkmale:- Einfach: Durch modulare, im laufenden Betrieb austauschbare Komponenten, die alle im Werk vorgefertigt werden, wird die Markteinführungszeit (TTM) um 75 % verkürzt und die Wartung vereinfacht.- Grün: Ausgestattet mit Full-Link-Konvergenz zur Verringerung des physischen Platzbedarfs um mehr als 40 %. Auch im Super-ECO-Modus erreicht der Wirkungsgrad der Stromverbindung bis zu 97,8 %, was eine umweltfreundliche Energieversorgung ermöglicht.- Intelligent und zuverlässig: Betrieb und Wartung (O&M) werden durch ein visualisiertes System, künstliche Intelligenz (KI) gestützte Fehlervorhersage und proaktive Wartung, Lebensdauervorhersage von Kernkomponenten, Online-Schaltereinstellungen sowie Ton- und Bilderkennung erleichtert.Die FusionPower6000-Lösung von Huawei ist die bevorzugte Wahl für die Stromversorgungs- und -verteilungssysteme großer Rechenzentren und wurde bereits in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Energie, Transport, IKT und COLO. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen hat die Lösung von Huawei dazu beigetragen, dass die Rechenzentrumseinrichtung der CTICC Cloud, einer Tochtergesellschaft des China Transport Telecommunications & Information Centre ("CTTIC"), mehr als 40 % Platz (etwa 750 Quadratmeter) im Stromversorgungs- und Verteilungssystem einsparen, 350 weitere Schränke aufstellen und mehr als 16.000 Meter Stromkabel einsparen konnte. Außerdem kann das vorgefertigte modulare Rechenzentrum in nur zwei Wochen vor Ort installiert werden. Die KI-Technologie ermöglicht eine vorausschauende Wartung, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems erhöht.Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin in Innovationen investieren, um ein dichteres und effizienteres, sicheres und zuverlässiges Stromversorgungssystem für den Rechenzentrumssektor zu schaffen und die Branche zu einer nachhaltigen Entwicklung zu führen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761647/image_5003324_11238039.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5166864