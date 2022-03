Nach US-Handelsschluss gab Amazon am Mittwoch bekannt, dass der Verwaltungsrat einem Aktiensplit zugestimmt hat. Der Schritt muss noch von den Aktionären auf der für Ende Mai geplanten Hauptversammlung abgesegnet werden. Außerdem will das Unternehmen eigene Anteile im Wert eines zweistelligen Milliardenbetrags zurückkaufen.Der Aktiensplit soll im Verhältnis 20:1 durchgeführt werden. Stimmen die Aktionäre am 25. Mai zu, wird der Handel auf splitbereinigter Basis voraussichtlich am 6. Juni beginnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...