Die Integration mit dem Lissabonner Fahrradverleihnetzwerk Gira und der Neueinstieg in mehrere Stadtgebiete kennzeichnen die führende Stellung von Bird in Portugal

Bird Global, Inc. (NYSE: BRDS), ein Marktführer für umweltfreundlichen Transport mit Elektroantrieb, hat heute die Integration von Gira, dem öffentlichen Fahrradverleihdienst von Lissabon, bekannt gegeben. Ab heute sind die E-Bikes von Gira in der Bird-App im Rahmen des Integrationsprogramms Smart Bikeshare von Bird und einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit Bird sichtbar. Damit soll ein stärkerer Wechsel zu umweltfreundlichen Transportmitteln mit entsprechender Reduktion der Abhängigkeit von Fahrzeugen mit Kohlenstoffausstoß in der portugiesischen Hauptstadt gefördert werden.

The integration with Lisbon's Gira Bike rental network and recent city launches mark Bird's leading position in Portugal (Photo: Business Wire)

Gira ist der neueste Betreiber eines öffentlichen Fahrradverleihs, der sich an dem einzigartigen Smart-Bikeshare-Programm von Bird beteiligt, durch das sowohl die eigenen, elektronisch unterstützten Leihfahrräder von Bird als auch diejenigen von integrierten Anbietern vor Ort genutzt werden können. Das Programm soll beliebte öffentliche Bike-Sharing-Systeme ergänzen, anstatt sie zu verdrängen. Lissabon gehört zu einer wachsenden Anzahl europäischer Städte wie Oslo, Bordeaux und Florenz sowie Los Angeles, Detroit und Austin in den USA, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Bird die Übernahme umweltfreundlicher Transportalternativen fördern.

Die Partnerschaft mit Gira ergänzt die fortlaufende Dynamik, die Bird überall in Portugal erlebt. Das Unternehmen startete kürzlich seine Dienstleistungen in Vila Franca de Xira und festigte damit seine Position als führender Betreiber von gemeinsam genutzten Elektrokleinstfahrzeugen im Land. Diese Aktion bedeutete für Bird bereits den Einstieg in die 11. Stadt in der Region. Im Rahmen der Erweiterung seiner Dienstleistungen und seiner Verpflichtungen gegenüber Portugal investiert Bird weiterhin in langjährige Beziehungen mit Städtepartnern wie Lissabon und Porto, wo das Unternehmen kürzlich eine neue Flotte branchenführender E-Scooter des Modells Bird Three einführte.

"Wir freuen uns sehr, diese Initiative gemeinsam mit Gira durchzuführen, denn sie steigert den Zugang zu sauberen Transportalternativen in Lissabon. Wir danken der Stadt für ihre Zusammenarbeit", sagte Brian Buccella, Senior Vice President des Bereichs für behördliche Partnerschaften und Verbrauchsgüter bei Bird. "Portugal entwickelt sich hinsichtlich seines Einsatzes für ein umweltfreundliches Transportwesen in Europa rasch zu einem führenden Land. Wir setzen uns voll dafür ein, dabei der führende Betriebspartner zu sein. Dazu erweitern wir unsere Dienstleistungen und liefern den Gemeinden überall im Land unsere neuesten und innovativsten Technologien."

