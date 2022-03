Epicor, ein weltweiter Anbieter von branchenspezifischer Enterprise-Software zur Förderung des Geschäftswachstums, gab heute seine Gewinner des Partner Excellence Award bei der Momentum Partner Conference 2022 bekannt.

Seit sechs Jahren werden bei der Veranstaltung Branchenpartner anerkannt, die im Rahmen ihres Einsatzes für das Wachstum des Epicor Geschäfts durch Innovation und mit der Cloud-Technologie überragende Leistungen erzielt haben.

"Wir hatten dieses Jahr eine Rekordzahl an Nominierungen, und unsere Partner haben sämtliche Erwartungen übertroffen. Sie zeigen überzeugende Erfahrungen und Innovation bei der Unterstützung unserer Kunden", sagte Paul Flannery, VP of International Channel Sales von Epicor.

Im Rahmen der virtuellen Feier wurden die Partner für ihre Errungenschaften in fünf Kategorien ausgezeichnet. Sie weisen Exzellenz in der Branchenexpertise, in der Geschäfts- und der Cloud-Transformation sowie einen gesamtunternehmerischen Erfolg aus. Zu den Gewinnern zählten:

Industry Specialist Award Finsoft Consulting Sdn Bhd wurde mit einem Preis als Branchenspezialist für die Bereitstellung der besten Lösung des Segments für seine Kunden ausgezeichnet ein führender Anbieter in der Branche für Gummihandschuhe, für den der Umgang mit einer steigenden Nachfrage zum Problem wurde. Das Team passte eine Reihe von Epicor Lösungen individuell an, wobei Probleme gelöst wurden, die andere ERP-System nicht bewältigten. Die Integration ermöglichte es den Kunden, ihren Marktanteil in einem äußert kritischen Sektor zu vervierfachen.

Business Transformation Award Grand Target Information Technology Ltd. sicherte sich den Gewinn der Kategorie Business Transformation, nachdem das Unternehmen seinen Kunden auf einer umfassenden Erkundung von Industry 4.0 in eine ganzheitliche Change-Management-Erfahrung eingebunden hatte. Das Team verbesserte den geschäftlichen Workflow seiner Kunden, indem Datenketten über ERP-, PLM-, MES- und WMS-Systeme eröffnet wurden, Modullösungen integriert und der Kunde in Richtung einer vollständig integrierten, digitalen intelligenten Zwillingsfabrik versetzt wurde.

Cloud Transformation Award Panamax Infotech Ltd. wurde mit dem Gewinn des Cloud Transformation ausgezeichnet, da es beeindruckende 80 Prozent seines Geschäfts in neue Cloud-Konten verlagerte, damit Geschäftsabschlüsse in einer Zeit problematischer Marktbedingungen erzielte und deren Umfang steigerte. Panamax sicherte sich auch den ersten Cloud-Kunden von Epicor in Indien, der in weniger als sechs Monaten als Live-Nutzer begann.

Rising Star Award Die Auszeichnung des "aufsteigenden Sterns" ging dieses Jahr an Clear Business Outcome Ltd., das aufgrund seines bedeutenden Wachstums mittels regionalem Schwerpunkt und seiner Expertise sowohl im Sektor als auch auf der Technologieplattform, aufgrund seines einmaligen Programmes ,Engine for Growth' (Wachstumsmotor) für die Nachfragegeneration und aufgrund seiner Transformation vom Beratungsmodell zu einem verkaufsgesteuerten, operativen Ende-zu-Ende-Geschäftsmodell zum Sieger gewählt wurde.

International Partner of the Year Award Seine konstante Leistung über viele Jahre hinweg erbrachte Aspera Solutions die begehrte Auszeichnung als International Partner of the Year, da das Unternehmen Jahr für Jahr in jedem der strategischen Bereiche von Epicor ein starkes und durchgängiges Wachstum erzielte: In der Cloud, für die zentralen neuen Kundenkonten, bei Migrationen und zusätzlichen Verkäufen und Plattformverkäufen sowohl auf der Kinetic- als auch auf der Prophet-21-Plattform.

"Glückwünsche für Aspera und alle unsere Gewinner! Die Anerkennung von Partnern ist für Epicor sehr wichtig, sodass wir diese Errungenschaften und internationalen Erfolge nun feiern können. Unser Dank geht an Sie alle für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz. Wir freuen uns, unseren Erfolg in den nächsten 12 Monaten beschleunigen zu können", nahm Andy Coussins, Senior Vice President und Head of International von Epicor Stellung

Weitere Informationen finden zum Epicor Partnernetzwerk finden Sie auf unserer Website

Über Epicor

Epicor stattet gut laufende Unternehmen mit Geschäftslösungen aus, die für weiteren Schwung sorgen. Seit 50 Jahren haben Kunden von Epicor aus der Automobil-, Bauzuliefer-, Vertriebs-, Fertigungs- und Einzelhandelsbranche auf Epicor vertraut, um größer in ihr Geschäft einzusteigen. Die Epicor Lösungssets werden sorgfältig zusammengestellt, um sich dem Kundenbedarf anzupassen, und so aufgebaut, dass sie flexibel auf die sich rasch verändernde Geschäftsrealität reagieren können. Mit tiefgründigem Branchenwissen und reichlich Erfahrung beschleunigt Epicor das Bestreben jedes Kunden, sei es in Richtung Wachstum oder Transformation, oder um einfach produktiver und effektiver zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf www.epicor.com

Epicor und das Epicor-Logo sind Handelsmarken der Epicor Software Corporation, die in den USA und anderen Ländern registriert sind. Alle anderen hierin erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument dargestellten Angebote für Produkte und Dienstleistungen werden von der Epicor Software Corporation gefertigt. Die Art der Ergebnisse lässt sich nicht garantieren, und die Nutzererfahrung jedes Kunden wird eine andere sein.

