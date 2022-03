DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

XEMPUS - Die digitale Vorsorgeplattform Xempus hat weitere 70 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt. Angeführt wird die aktuelle Finanzierungsrunde von Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Auch die bisherigen Investoren haben sich erneut an dem Münchener Insurtech beteiligt, allen voran der niederländische Wagniskapitalgeber HPE Growth und Cinco Capital, der Private-Equity-Fonds des Xing-Gründers Lars Hinrichs. Insgesamt hat Xempus nun 125 Millionen Dollar erhalten. (Handelsblatt)

CITIGROUP - Die schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine unternommenen Versuche der Citigroup, eine Consumer-Banking-Einheit in Russland zu verkaufen, stocken. Die veränderten Umstände haben den Plan, die Verbraucherbank-Einheit zu veräußern, vorübergehend ins Wanken gebracht, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Einheit abgewickelt wird, anstatt an einen Konkurrenten übergeben zu werden, der den Großteil der Citigroup-Mitarbeiter im Land weiterbeschäftigen würde. (Börsen-Zeitung)

March 10, 2022

