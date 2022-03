Weisses Gold: Panikkäufe bei Lithium - Neue Lithium-Rakete startet durch

Anzeige / Werbung

Stark steigende Nachfrage aufgrund Beschleunigung der Energiewende

der Preis für Lithium kennt derzeit nur eine Richtung: Nach oben. Eine weltweit steigende Nachfrage aus dem Bereich der E-Mobilität, die nun nochmal durch den Krieg in der Ukraine und eine, massiven Schwenk in der Energiepolitik befeuert wird, trifft auf ein derzeit begrenztes Angebot.

Unser Lithium-Top-Tipp Scotch Creek Ventures Inc. (WKN A2PBCR) kann voraussichtlich in Zukunft helfen diesen drastischen Versorgungsengpass deutlich zu minimieren.

Das Unternehmen hat gestern bekannt gegeben, mit dem Lithium-Explorationsbohrprogramm "Macallan East" zu beginnen. Scotch Creeks Lithiumprojekt Macallan East umfasst insgesamt 3.180 Acres im Clayton Valley, Nevada, und liegt in der Nähe mehrerer etablierter Lithiumressourcen.

Der Angriffskrieg in der Ukraine tobt und Putins Invasion treibt die Preise für konventionelle Energieträger wie Öl und Gas auf neue Hochs. Die Ölpreise haben schon die Marke von 140 Dollar locker geknackt und könnten sich laut Experten nochmals verdoppeln, auch wenn die EU und die USA teilweise die nationalen Ölreserven freigegeben haben.

An der Londoner Metal Exchange (LME) hat zuletzt auch der Lithiumpreis die Marke von sagenhaften 60.000 USD pro Tonne übersprungen. Ein Ende des Lithiumbooms, was viele auch schon als weiße Gold bezeichnen, ist derzeit nicht in Sicht. Daher lohnt es sich jetzt Lithium-Aktien im Depot zu haben.

Die Energiepreis-Explosion ist da und trifft Verbraucher wie die Industrie hart.

ABER: Im Bereich der Mobilität gibt es eine Alternative, um sich aus der Abhängigkeit von Erdöl zu lösen.



Der Aufbau der E-Mobilität ist jetzt unaufhaltbar



Die EU und allen voran Deutschland sowie Frankreich haben bereits angekündigt, entschlossen zu handeln und ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden. KOSTE ES WAS ES WOLLE… satte 200 Milliarden Euro möchte Christian Lindner bis 2026 in den Klimaschutz investieren. Zum Vergleich: Die Coronapandemie hat dem Staat bisher rund 400 Milliarden Euro gekostet.



Dazu gehört: Aufbau von Solarstrom- und Windenergie in Rekordzeit sowie den Ausbau der E-Mobilität.



Die E-Auto-Zentren der globalen E-Mobilität sitzen mit Tesla TSLA (WKN: 1CX3T) in Texas sowie mit Volkswagen (WKN: 766403) in Wolfsburg.



Doch sie alle haben große Probleme, sich das Lithium für ihre E-Autos zu sichern.

VOR wenigen Stunden kam diese Meldung über den Ticker: "Tesla unterzeichnet verbindliches Term Sheet für Lithium-Lieferungen." Der größte E-Autobauer der Welt schloss sogar einem Vierjahresvertrag ab.



Das zeigt, wie knapp das Lithium mittlerweile geworden ist.



Für Goldman Sachs steht fest: "Lithium ist das neue Öl"

Das sind ultrastarke Aussichten für unsere Lithium-Aktie aus Nevada - die leinen starken Newsflow präsentieren und von den Verwerfungen an den Aktienmärkten bisher völlig unbeeindruckt sind. Kein WUNDER bei DEN Aussichten!



Scotch-Creek-Ventures-Aktie

WKN: A2PBCR | ISIN: CA8091851011



Aufgrund der nachhaltigen geopolitischen Veränderungen explodieren viele Rohstoffpreise. Auch Lithium ist hiervon betroffen, wollen doch viele Länder die Energiewende nun beschleunigen und in den nächsten Jahren hunderte Milliarden Euro in die Versorgungssicherheit zum Beispiel durch Erneuerbare Energien investieren.

Lithium-Explorationsbohrprogramm "Macallan East" gestartet:



Scotch Creek haben sich sehr bekannte Partner für das aktuelle Bohrprogramm ins Boot geholt. Harris Exploration bohrt mittlerweile seit 1956 nach Uran und besitzt in Nordamerika eine beispiellose Expertise. So wundert es uns nicht, dass der Geologe von Scotch Creek, Robert D. Marvin, folgendes sagte:



Wir freuen uns sehr, dass wir ein so angesehenes und erfahrenes Unternehmen wie Harris Exploration für unser erstes Bohrprogramm bei Macallan unter Vertrag nehmen konnten. Die ersten Explorationsarbeiten auf dem Projekt Macallan haben vielversprechende Ergebnisse erbracht, und wir können es kaum erwarten, das Bohrgerät an Ort und Stelle zu bringen. Pat Harris bohrt seit vielen Jahren Lithium-Sole- und Tonstein-Explorationsbohrungen im Clayton Valley, und wir glauben, dass wir den besten Bohrer engagiert haben, den es gibt.





Scotch Creek Ventures Aktie

WKN: A2PBCR | ISIN: CA8091851011

0,85 CAD (CSE, Toronto) | 0,60 EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: ~35,5 Mio. CAD

Es werden große Mengen des Alkalimetalls zur Massen-Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen gebraucht. FAKT IST: Für jede kW/h-Leistung bei den "Stromern" sind aktuell rund 150 g Lithium erforderlich. Je Elektroauto entsprechend seiner Leistung und je nach technologischem Stand sind also 3 bis 10 kg Lithium nötig. Rechnen Sie hoch, wie viel TONNEN LITHIUM das bei den

--> MILLIONEN NEUEN und zugelassenen ELEKTROAUTOS der nächsten Jahre sind!

Daher sagen die Rohstoff-Marktexperten von Roskilde bis 2029 eine

--> VERZEHNFACHUNG der NACHFRAGE nach Lithium-Ionen-Batterien voraus.

Wie wir erfahren konnten, sind Marktbeobachter und Anleger jetzt gespannt, welche Ergebnisse das kleine, aber aufstrebende Mineralexplorations-Unternehmen demnächst melden kann.

Es hat sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Lithiumprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaugebieten konzentriert und besitzt nun mit dem Neuerwerb ein hoch-spannendes Areal etwa 20 Meilen südöstlich der berühmten Lithiummine Silver Peak,

--> dem EINZIGEN PRODUZIERENDEN LITHIUMBETRIEB in Nordamerika.



Hier werden 100 % des US-Lithiums produziert…

…von Albemarle (NYSE: ALB (WKN: 890167), einem führenden Bergbaukonzern mit Fokus Lithium, mit 22 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung.

NICHT VERGESSEN: Der Kurs von ALBEMARLE stieg seit 2020 allein von 53 auf zuletzt 191 US$, um +260% in 24 Monaten!

Hier ging es die letzten Tage und Wochen SCHLAG auf SCHLAG:

#1: Am 2. Februar 2022 teilte Scotch Creek Ventures Inc. den Erwerb des Lithiumprojekts Miranda (das "Projekt") in Jackson Valley, Esmeralda County, Nevada, mit. Dadurch erweitert sich die Fläche auf 14.400 Hektar und schafft damit eines der größten Lithiumgrundstücke in Nevada.



Der technische Direktor von Scotch Creek Ventures, Marvin, sagt über das Projekt:



Jackson Valley bietet Scotch Creek eine große Landposition innerhalb eines Beckens mit freiliegenden Schlammstein- und aschereichen Gesteinseinheiten, die wahrscheinlich Teil des oberen Teils der regional mineralisierten Esmeralda-Formation sind. Lithiumressourcen von Weltrang in Form von Sole und Tonstein. Das Projekt hat ein hohes Explorationspotenzial.

#2: Der Lithium-Explorer informierte vor wenigen Tagen (23.02.2022), dass er die endgültige Genehmigung des US Bureau of Land Management (das "BLM") für die bevorstehende Exploration und den ersten Bohrplan zum 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojekt Macallan East ("Macallan") in Clayton Valley, Nevada, erhalten hat.

JETZT KANN ES LOSGEHEN: Denn der Erwerb des Lithiumprojekts Miranda (das "Projekt") in Jackson Valley, Esmeralda County, Nevada, und der 100%-Besitz macht es FÜR ANLEGER JETZT aus diesen Gründen hochinteressant:

In geologisch jüngster Zeit gab es hier im Jackson Valley bis in die Zwischeneiszeit des späten Quartärs (ca. vor 2,6 Mio. Jahre bis heute) hinein große Seen, die irgendwann den Südrand in der Nähe des Mount Jackson überragten und durch Jackson Wash in das angrenzende Lida Valley überschwappten.



Derzeit ist nur Nevada Sunrise Gold Corp. der einzige Standort-Anwärter in Jackson Valley, der nach Lithium sucht. Laut Website von Nevada Sunrise Gold Corp. ergaben Obsidianfragmente an der Oberfläche im Jackson Valley Untersuchungswerte von 97 bis 117 Teilen pro Million (ppm) Lithium.



Das Miranda-Projekt von Scotch Creek Ventures befindet sich westlich der Landposition von Nevada Sunrise Gold Corp und erweitert die Grundfläche, um speziell den Abschnitt zu sichern, welcher dem natürlichen Grundwasser folgt.



CEO David Ryan sagt dazu klar:

Das Projekt hat ein hohes Explorationspotenzial für die Arten von Lithiumressourcen, die in der Region produziert und entwickelt werden.

+496,7 Prozent: 2021 war Lithium mit Abstand das Best-Performer-Metall;



+3.015 Prozent: Die Aktien von American Lithium konnten sich ebenfalls eines der größten Projekte in Nevada - nahe dem Silver Peak - sichern und ermöglichten es Anlegern von einer Kursexplosion in 2 Jahren zu profitieren;



+72 Prozent: Die Aktien von Millennial Lithium (ML) stiegen im Jahr 2021 um diesen Wert; ML, das Bergbaurechte an einer der größten unerschlossenen Lithium-Lagerstätten der Erde besitzt, wurde kürzlich von Lithium Americas für 400 Millionen US-Dollar übernommen;



+30 Prozent: Der in den gesamten Lithiumzyklus investierende Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) stieg ebenso zweistellig. Er deckt vom Abbau über die Raffination bis hin zur Batterieproduktion die Wertschöpfungskette ab;



ABER direkte Investments in Lithium sind für Anleger bisher NICHT verfügbar. Und bis die Chicagoer Rohstoffbörse (CME) einen Futures-Kontrakt für frei handelbares Lithium vorlegt, wird es bis dahin noch KEINEN den Lithiumpreis direkt abbildenden ETF ähnlich wie GLD (Gold), SLV (Silber) oder USO (Öl) FÜR ANLEGER geben.

Entwickelt Scotch Creek Ventures sein Projekt zu einem Übernahmekandidaten weiter, wie es American Lithium oder Millennial Lithium vormachten, sind +1.351 % Kurspotenzial möglich.

Der Chart hat JETZT erneut ein DOJI-Kaufsignal generiert. Das spricht eindeutig dafür: Scotch Creek-Aktien liegen jetzt voll im Trend.





Scotch Creek Ventures Aktie

WKN: A2PBCR | ISIN: CA8091851011

0,85 CAD (CSE, Toronto) | 0,60 EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: ~35 Mio. CAD







