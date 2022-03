Bern (ots) -Die 14 Regionalbanken der Clientis Gruppe haben im Geschäftsjahr 2021 das qualitative Wachstum im Kundengeschäft fortgesetzt und das solide Eigenkapital erneut gestärkt (+4,9%). Die Hypothekarforderungen stiegen um 5,9% auf CHF 10,2 Milliarden."Wir haben bei den Hypothekarforderungen im anspruchsvollen zweiten Pandemiejahr die 10-Milliarden-Grenze geknackt und den Konzerngewinn deutlich um 12,3% gesteigert", verkündete Matthias Liechti, CEO der Clientis AG, dem gemeinsamen Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum.Grosser Zuwachs im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft durch neues BeratungserlebnisDas Zinsgeschäft stellt mit einem Anteil von 76% am Gesamterfolg den wichtigsten Ertragspfeiler der Clientis Banken dar. Im hart umworbenen Markt hat sich das Hypothekenvolumen bei sinkender Bruttozinsspanne sehr positiv entwickelt. Der Brutto-Zinserfolg konnte um 3,4% auf CHF 135,7 Mio. gesteigert werden. Der Netto-Zinserfolg erhöhte sich um 5,0% auf CHF 138,7 Mio.Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte beachtlich um 12,6% auf CHF 23 Mio. zulegen. Dies ist auf das Anlagegeschäft durch die Professionalisierung im Vertrieb zurückzuführen. Das Depotvolumen konnte markant um CHF 442 Mio. (+18,5%) auf rund CHF 2,82 Mrd. gesteigert werden. Insbesondere die Verwaltungsmandate erfreuen sich grosser Beliebtheit.Der gesamte Betriebserfolg (Erfolg aus ordentlichem Bankgeschäft) lag mit CHF 183,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr um 6,7% höher. Der Geschäftsaufwand nahm um 2,7% auf CHF 99,0 Mio. zu, wobei sich der Personalaufwand und Sachaufwand exakt im Gleichschritt bewegten.Das operative Ergebnis (Geschäftserfolg) nahm deutlich zu und lag bei CHF 69,9 Mio. Der Konzerngewinn lag mit +12.3% bei CHF 60,8 Mio. Die Cost/Income Ratio (Verhältnis von Aufwand und Ertrag) konnte auf 54,0% verbessert werden und liegt damit weiterhin deutlich unter der Zielmarke von 60,0%.Langfristiges stabiles Wachstum der BilanzsummeDie Bilanzsumme nahm 2021 um 2,7% auf CHF 14,2 Mrd. zu. Das langjährige durchschnittliche Bilanzsummenwachstum liegt, mit Berücksichtigung der Veränderungen bei den flüssigen Mitteln, weiterhin bei jährlich 4,0%.Risikoarmes KreditportfolioIn ihrem Kerngeschäft, den Hypothekarfinanzierungen, wuchsen die Clientis Banken um 5,9% und dies trotz unverändert konservativer Finanzierungsgrundsätze. Ende Jahr waren Hypotheken von CHF 10,2 Mrd. ausstehend. Die gesamten Ausleihungen an die Kunden nahmen um 5,1% auf CHF 10,7 Mrd. zu.Sehr gute Substanz: Eigenmittel-Anforderungen deutlich übertroffenDas Eigenkapital präsentiert sich, auch im Branchenvergleich, weiterhin ausgezeichnet. Die traditionell starke Eigenkapitalbasis wurde um 4,9% auf solide CHF 1,210 Mrd. verbessert. Die Gesamteigenmittelquote blieb stabil bei 20,5%. Sie übertrifft damit die gesetzliche Anforderung von 11,2% weiterhin sehr deutlich.Bedarfsgerechte IT mit der Serviceplattform 2022+Die Serviceplattform der Clientis AG erbringt umfassende Dienstleistungen im Bereich IT-Outsourcing und systemgestütztes Geschäftsprozess-Outsourcing für kleinere und mittelgrosse Banken. In enger Zusammenarbeit mit den Banken wurde sie zu einem modularen Sourcing-Angebot weiterentwickelt. Banken sollen aus der cloudbasierten, offenen Architektur Leistungen bedarfsgerecht beziehen können, um den sich rasch wandelnden Kundenbedürfnissen im Zeitalter der Digitalisierung gerecht zu werden. Veränderungen im Geschäftsmodell können damit IT-mässig dynamisch und mit entsprechenden Kosteneinsparungen umgesetzt werden.Die Vertrags- und Offertverhandlungen mit den Providern sowie die Vertragsunterzeichnungen mit den Banken konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Resultat ermöglicht eine technologisch moderne und zukunftsfähige Lösung zu noch kompetitiveren Preisen und neu unterjährig kündbaren Leistungen. Die Projektarbeiten haben im November gestartet, der Wechsel auf die neue Plattform ist für Juni 2022 geplant.Stabiles Rating bestätigtDie Rating-Agentur Moody's bestätigte ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "Prime 1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie "stabil" für den Ausblick. Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und ein solides Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.Covid-PandemieAuch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie standen die Clientis Banken in ihren Geschäftsstellen trotz personellen Abwesenheiten aufgrund der vom Bund angeordneten Massnahmen jederzeit mit sämtlichen Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Dank moderner technischer Infrastruktur konnten die Mitarbeitenden in verschiedenen Filialen, Räumlichkeiten und auch im Homeoffice arbeiten.Professionalisierung des AnlageberatungsprozessesDie Beratungsdienstleistungen wurden weiter ausgebaut und intensiviert. Durch die neue Beratungssoftware "Finfox" konnte der Beratungsprozess professionalisiert und ein Beratungserlebnis für Kunden geschaffen werden. Die Aquila AG definiert zusammen mit den Banken die Anlagestrategie, unterstützt sie bei der Zusammenstellung von Musterportfolios und sichert den Zugang zu einem Anlageuniversum. Weiter liefert das Unternehmen die Grunddaten für die Erstellung bankindividueller Publikationen und Support im Bereich der Kundenkommunikation.Prozessoptimierung in der Kreditberatung dank Loan AdvisoryDie Software Loan Advisory wurde bei 23 Kundenbanken erfolgreich eingeführt. Diese bietet eine einfachere Benutzer- und eine einheitliche Prozessführung. Der digitale Kreditberatungsprozess führt zu einer kürzeren Bearbeitungszeit und steigert die Effizienz im Kreditprozess, wovon unsere Kundinnen und Kunden profitieren.Unser NachhaltigkeitsverständnisWir sehen uns als moderne und selbständige Regionalbanken-Gruppe, die erfolgreich für Bevölkerung und Wirtschaft in den jeweiligen Regionen unterwegs ist. Die Banken leben den Grundsatz "Von der Region - für die Region". Wir setzen uns ein für unsere Kundinnen und Kunden, für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitenden, für die Gesellschaft und Region sowie für einen sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt.AusblickTrotz der aktuellen Herausforderungen mit tiefem Zinsumfeld, Margen- und Kostendruck sowie Investitionen in Innovation und Digitalisierung ist die Clientis Gruppe überzeugt, auf zukünftige, anspruchsvolle Eventualitäten gut vorbereitet zu sein. 