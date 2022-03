Amazon meldete gestern einen Aktiensplit 20:1 und ein Aktienrückkaufprogramm. Crowdstrike überzeugte mit tollen Ergebnissen. Doch heute sind die Blicke auf die Verhandlungen in der Türkei gerichtet. Das und mehr heute morgen in Börse am Morgen. RISIKOHINWEISE UND MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE: Bitte ...