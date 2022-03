Exzellente Einstiegskurse!: Starker Turnaround angelaufen und Chart-Ausbruch bestätigt! Das Timing für Zukäufe ist ideal!

Anzeige / Werbung

Die Konsolidierung ist vorüber! Die betonharte Unterstützungszone wurde angelaufen und die Aktie zieht erneut wie erwartet nach oben! Hier ist jetzt ein schneller Kursanstieg drin! Schauen Sie nicht länger zu!

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie keine Angst vor einer starken Korrektur, denn nach jedem Crash kam bisher immer wieder eine mächtige, langjährige Hausse (starke Aufwärtsbewegung) an den Märkten. Das war so in der Vergangenheit und wird zukünftig so sein.

Daher lohnt es sich an Paniktagen einen kühlen Kopf zu bewahren und keine irrationalen Handelsentscheidungen zu tätigen, die man dann oft ein paar Wochen später schon wieder bereut.

Quelle: https://highstrike.com/ / @highstriketrading

Ganz nach dem Motto von Bankier Carl Mayer von Rothschild: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, und verkaufen, wenn die Violinen spielen" …

…lohnt es sich für chancenorientierte Anleger an schwachen Handelstagen die besten Innovationsaktien zu Ausverkaufskursen einzusammeln und sich so ordentliche Renditen zu sichern! Eine vielversprechende Blockchain-Aktie, die bei der digitalen Revolution ganz vorne mitspielt ist:

Die Firma bietet wichtige Infrastruktur für den gesamten Blockchain-Sektor an! Die Aktie hat enormes Potential und steigt sogar gegen den Markt!

Wellfield Technologies (WKN: A3C8TS) ist einzigartiges Fintech-Unternehmen, das mit einem erfolgreichen Team mit akademischem Hintergrund seit fast 4 Jahren an der Entwicklung einer Blockchain-Infrastruktur (Seamless Protokoll) arbeitet. Das Unternehmen hat vier Patente beantragt, drei weitere Patente werden gerade vorbereitet.

Wellfield Technologies (WKN: A3C8TS) baut dabei diverse Infrastrukturbausteine für das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem die notwendig sind, um einen dezentralen Zugang zum stark wachsenden DeFi (dezentrale Finanzen) und Krypto-Protokollen zu vereinfachen. Nutzer bleiben stets 100%ig im Besitz und in der Eigenverwahrung ihrer digitalen Assets. Kryptobörsen müssen nicht involviert werden.

Wellfield Technologies (WKN: A3C8TS) eine vollständig dezentralisierte Blockchain-Lösung auf den Markt, die Bitcoin in einen produktiven Vermögenswert auf der Ethereum-Blockchain verwandelt. Nutzer können so einfach zwischen den Ethereum und BTC Ökosystemen zu wechseln.

Nutzern wird es damit ermöglicht, aus zuvor getätigten Bitcoin-Investments regelmäßige Cashflow Einnahmen zu generieren und bleiben gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt Eigentümer ihrer digitalen Vermögensgegenstände. Die Krypto-Assets bleiben über eine digitale Wallet stets in Eigenverwahrung (!).

Quelle: Wellfield Technologies

Des Weiteren hat Wellfield eine einzigartige Krypto-Applikation (App) mit dem Namen "MoneyClip' auf dem Markt, die direkt mit einem Bankkonto verknüpft werden kann. Die App kann darüber hinaus mit dem "Seamless Protokoll' in Tandem interagieren.

Um solch ein revolutionäres mögliches Multi-Milliarden-Projekt zu realisieren, braucht es ein extrem kompetentes Management- und Entwicklerteam.

Wellfield Technologies (WKN: A3C8TS) hat ein 19 Programmierer umfassendes Team mit mehreren Akademikern (PhD's) u.a. aus den Bereichen Kryptografie, Wirtschaft und Algebraische Komplexität an Bord, die alle an den einzigartigen Protokoll-Bausteinen und der DeFi App arbeiten!

MoneyClip - Das ist der Applikation-Layer von Wellfield. Es handelt sich um eine Finanz-App mit unterschiedlichen Funktionalitäten wie Sparplänen, Leihegeschäften und DeFi Anwendungen für Nutzer. So erhalten Nutzer einfachen Zugang zu alltäglichen Finanzprodukten.

Quelle: Wellfield Technologies

Zwei neue News unterstützen den oben skizzierten explosiven charttechnischen Ausblick:

NEWS 1 Personalzugang: Informatik- und Kryptografiespezialist Marshall Ball wurde in das Advisory Board berufen.

Am 02. Februar 2022 verkündete Wellfield eine personelle Ergänzung des Advisory Boards. Mit dem Assistenz Professor Marshall Ball kommt ein hochkarätiger Experte im Bereich Kryptografie und Rechenkomplexität.

Levy Cohen, CEO von Wellfield, kommentierte:

"Während wir uns darauf vorbereiten, im Jahr 2022 mit der Einführung von Lösungen zu beginnen, die darauf abzielen, einige der größten Herausforderungen anzugehen, mit denen die dezentrale Finanzierung (DeFi) heute konfrontiert ist, ist es unerlässlich, dass wir Zugang zu den besten und klügsten Köpfen haben, die es gibt. Asst. Prof. Marshall Ball bringt wertvolle Einblicke aus der Welt der Kryptografie und der Rechenkomplexität mit und ist gut positioniert, um unser Team zu beraten, insbesondere wenn wir später in diesem Jahr erste Funktionen unter unserer Marke Seamless Protocol-Layer einführen. Asst. Prof. Ball hat von Anfang an zur Seamless-Forschung und -Entwicklung beigetragen. Unser Board besteht jetzt aus weltweit renommierten Informatikforschern sowie ausgewiesenen Experten in der Welt des Finanzwesens und des globalen Zahlungsverkehrs, die unserer Meinung nach unseren Bemühungen zur Lösung einiger der hartnäckigsten Probleme, mit denen DeFi heute konfrontiert ist, verstärken und gleichzeitig sicherstellen werden was wir entwickeln, ist sowohl anwendbar als auch kompatibel mit der Welt der traditionellen Finanzen."

NEWS 2: Einführung eines "Balance Incentive Plans" (Belohnungssystem für Nutzer) bei der eigens entwickelten MoneyClip Applikation (DeFi & Blockchain)

Auch die zweite Pressemitteilung bestätigt, dass Wellfield Technologies mit Hochdruck an ihrer revolutionären DeFi-App arbeiten.

So hat das FinTech-Unternehmen bekanntgegeben, dass eine Barguthaben-Anreizfunktion für Nutzer eingeführt hat. Diese Funktionalität ist der erste Meilenstein auf einer Roadmap, die darauf abzielt, MoneyClip in eine Full-Service-Finanzanwendung zu verwandeln, die die beste Benutzererfahrung ihrer Klasse bietet - entwickelt für Kanadier, die sich an lokale Vorschriften hält und von Blockchain- und DeFi-Infrastruktur unterstützt wird, um Benutzern zu bieten Kontrolle und Flexibilität über ihr Geld.

Chanan Steinhart, Gründer von MoneyClip und Chief Strategy and Business Development Officer von Wellfield, sagt dazu folgendes:

"Unsere Vision für MoneyClip ist es, es eine ultimative alltägliche Finanzanwendung zu entwickeln, basierend auf der Blockchain-Technologie, mit einem konsequenten Fokus darauf, den Benutzern einen Mehrwert zu bieten. Teil des Versprechens von DeFi ist, dass es Verbrauchern die gleichen Produkte und Dienstleistungen anbieten kann, die sie aus der Welt der traditionellen Finanzen gewohnt sind, aber mit einer besseren Benutzererfahrung. Sparkonten und Transaktionskonten sind die Knotenpunkte, die das finanzielle Leben der meisten Verbraucher miteinander verbinden. Die Balance-Incentive-Funktion von MoneyClip ist der erste Meilenstein auf unserem Weg, MoneyClip zu einer Anwendung zu machen, die sich an die Lebensweise der Menschen anpasst - indem sie einfachen Zugriff und Kontrolle über ihr Geld bietet und sie während des Wartens Geld verdienen können. Dies wird voraussichtlich auch unsere Bemühungen unterstützen, die Benutzerbasis von MoneyClip zu vergrößern, wenn wir in 2022 Programme zur Steigerung der Bekanntheit starten und neue Funktionen einführen."

Investment Highlights der FinTech-Perle Wellfield Technologies:

Es handelt sich hier um eine einzigartige Fintech-Gesellschaft, die verschiedene Infrastrukturbausteine für das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem entwickelt. Diese sind notwendig, um einen dezentralen Zugang zum stark wachsenden DeFi (dezentrale Finanzen) und Krypto-Protokollen zu vereinfachen.

Wellfield Technologies ist eines von nur einer Handvoll börsennotierten Blockchain-Infrastrukturfirmen, die das Potential im boomenden DeFi-Sektor erkannt haben und hier wertvolle Produkte und Dienstleistungen für Nutzer anbieten.

Neben der Entwicklung des "Seamless' Cross-Chain Protokolls hat das Unternehmen mit der eigenen "MoneyClip' Finanz App bereits ein DeFi Produkt auf dem Markt!

Extrem kompetentes Management- und Entwicklerteam, dass aus 18 Programmierern besteht. Das Team hat fünf Akademiker (PhD's) u.a. aus den Bereichen Kryptografie, Wirtschaft und Algebraische Komplexität an Bord, die alle an einzigartigen Protokoll-Bausteinen und der DeFi App arbeiten.

Ca. 45% der ausgegebenen Aktien befinden sich in den Händen von Gründern, Aufsichtsratsmitgliedern, Management und Mitarbeitern.

Mit knapp 130 Mio. CAD Börsenwert ist die Bewertung extrem niedrig. Wir sehen in der Aktie ein spektakuläres Kurspotential von mehreren Hundert Prozent !

Ausreichend finanziert: Das Unternehmen hat durch die Emission von Stammaktien im Rahmen des Börsenganges ca. 19 Mio. CAD an Barliquidität.

Brandneu an der Börse: Am 30. November 2021 wurde Wellfield neu an der kanadischen NEO Börse gelistet. Sie haben hier die einmalige Chance sich, noch von Anfang an, an der großartigen Wachstums-Story zu beteiligen!

Enormer Newsflow seitens des Unternehmens und starkes Medieninteresse für den Sektor erwartet.

ACHTUNG: Charttechnische Kaufzone erneut erreicht!

Die Konsolidierung bei der Wellfield Technologies Aktie sollte nun in der betonharten horizontalen Unterstützungszone auslaufen - wir erwarten jetzt einen schnellen Kursanstieg von 50-80%!

Quelle: Tradingview.com

Verpassen Sie nicht diese erstklassige Anlagechance im Boom-Sektor und setzten Sie auf unsere neue Innovationsrakete im Blockchain-Bereich!

Wellfield ist Ihre nächste Multi-Bagger Chance, wie schon zuvor unsere vorgestellten FinTech Unternehmen aus diesem Sektor!

Name: Wellfield Technologies Inc. WKN: A3C8TS ISIN: CA94950R1038 Börsenkürzel Kanada: WFLD (NEO) Letzter Börsenkurs: 1,17 € (Tradegate )





