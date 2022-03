Direkt zur Handelseröffnung zeiget der DAX am Mittwoch erneut an, wie eine Dynamik auf der Oberseite aussehen kann. Nachdem wir bereits am Montag und Dienstag diverse Erholungsversuche hatten, die immer wieder die 13.000 Punkte im Fokus hatten, gelang gestern der Sprung mit einem Gap darüber. Nicht nur dies, sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...