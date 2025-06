EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Rating

GBC AG Investment Research startet Coverage zur PFISTERER Holding SE



26.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Augsburg/Winterbach, 26. Juni 2025



- Schwäbischer Hidden Champion mit Innovationskraft und dynamischem Wachstum -



Die GBC AG Investment Research hat am 24. Juni 2025 die Research-Berichterstattung zur PFISTERER Holding SE (WKN: PFS21, ISIN: DE000PFSE212) aufgenommen. Die veröffentlichte Initialstudie bewertet die Aktie mit dem Rating Kaufen und einem Kursziel von 48,00€.



Die 1921 gegründete PFISTERER Holding SE mit Sitz in Winterbach bei Stuttgart ist ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Isolationslösungen für sämtliche Spannungsebenen in Stromnetzen. Mit hochspezialisierten Eigenentwicklungen, einer breiten Kundenbasis und einer globalen Präsenz in über 90 Ländern positioniert sich PFISTERER als zentrale Säule im Netzausbau - insbesondere im wachstumsstarken Hochspannungs- und HVDC-Segment.



"Starkes Wachstum mit schwäbischer Qualität - PFISTERER ist ein Paradebeispiel für einen Hidden Champion, der technologische Tiefe mit globaler Marktdynamik verbindet. Besonders überzeugt der attraktive Dreiklang aus dynamischer Geschäftsentwicklung, hohen Ergebnismargen und starkem Marktwachstum. Wir freuen uns, dieses außergewöhnliche Unternehmen künftig mit unserer Research-Expertise zu begleiten." Jörg Grunwald, Vorstand der GBC AG Investment Research



"Die PFISTERER-Aktie ist attraktiv bewertet. Neben der ausgezeichneten Marktposition und Innovationsstärke überzeugt das Unternehmen mit klarer Strategie in einem hochattraktiven Marktumfeld." Cosmin Filker, Analyst GBC AG Investment Research



Die vollständige deutsche Analyse finden Sie unter: www.more-ir.de/d/32898.pdf

Die englische Sprachversion ist abrufbar unter: www.more-ir.de/d/32900.pdf

Weitere Informationen zur GBC AG: www.gbc-ag.com



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser mit Schwerpunkt auf mittelständische börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie fundierte Kapitalmarktberatung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.



Risikohinweis

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85WpHG und Art.20 MAR

Die GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a, 11.



Details finden Sie im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

Web: www.gbc-ag.de



