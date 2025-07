Franziska Schimke und Alexandre Martins, Deputy Head of Global Markets der ICF BANK AG, sprechen über das erfolgreiche Börsendebüt des Technologieunternehmens Mitte Mai. Wie hat sich die Aktie seitdem geschlagen, was sagen die Analysten und was wird für das Geschäftsjahr 2025 erwartet. Pfisterer ist eines der weltweit größten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...