Nachbörslich überraschte Amazon die Wall Street mit zwei Ankündigungen. Man hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. US-Dollar beschlossen und wird einen 20-für-1 Aktiensplit durchführen. Wie hoch ist das Russland-Exposure bei der Allianz? Pimco soll mit Milliarden im Risiko stehen. Crowdstrike kann nachbörslich überraschen. Hohes Wachstum und ein starker Ausblick verjagen die Bären.Der Handel in Asien weist am Donnerstag starke Gewinne aus. Alle Benchmarks in der Region legen zu und werden dabei vom KOSPI, dem Taiwan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...