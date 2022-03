Bunker Hill Mining läutet den Endspurt zum Bau der ersten eigenen Mine ein. Das Unternehmen will 15 Mio. CAD bei Anlegern einsammeln und so das noch nötige Kapital aufbringen. Schon Mitte 2023 soll die Produktion von Zink und Silber starten.

Bunker Hill Mining startet Kapitalerhöhung

Bunker Hill Mining (0,30 CAD | 0,21 Euro; US1206132037) befindet sich in der Endphase vor Beginn des Baus der gleichnamigen Silber-Zink-Mine in Idaho. Nachdem die Kanadier bereits ein Finanzierungspaket über 50 Mio. Dollar mit Sprott Private Resource Streaming and Royalty geschnürt hat, soll nun das noch benötigte Kapital bei Investoren eingesammelt werden. Dazu gab das Unternehmen eine Kapitalerhöhungim Volumen von 15 Mio. CAD bekannt. Die insgesamt 50.000.000 Einheiten sollen zum Preis von 0,30 CAD platziert werden. Dabei besteht jede Einheit aus einer Aktie sowie einem Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,37 CAD. Die Laufzeit dieser Option zum Kauf ...

