Mal sind sie leicht zu erkennen, manchmal dann aber umso schwerer: Deepfakes. Mit diesen Fälschungen setzt sich ein Forschungsprojekt des MIT auseinander. Bei dem kann jede:r online ausprobieren, ob er oder sie die Deepfakes erkennt. Sieht der Mund von Donald Trump in dieser Aufnahme nicht seltsam aus? Atmet Joe Biden wirklich so wenig beim Sprechen? Diese und andere Fragen kommen wahrscheinlich beim Anschauen der Aufnahmen von Joe Biden und Donald Trump auf - was ist wahr, was ist gefälscht? 32 Aufnahmen: Hälfte fake, Hälfte wahr Genau darauf legt es das Forschungsprojekt des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT...

Den vollständigen Artikel lesen ...