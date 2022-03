Die Aktie des französischen Impfstoff-Newcomers Valenva konnte zuletzt spürbar zulegen und zeigt sich auch heute Morgen wieder von ihrer besten Seite. Nachdem der Kurs am Montag direkt zur Eröffnung massiv in die Knie gegangen und bis auf 11,60 Euro gefallen war, schoss die Aktie anschließend regelrecht nach oben. Heute Morgen verbucht der Kurs abermals ein Plus von mehr als drei Prozent. Weiß hier etwa schon jemand mehr?

Woher kommen auf einmal die Käufer für die Aktie, die eine solche Rallye auslösen? Fakt ist: Valneva hat seit einigen Tagen die Zulassung seines Impfstoffs VLA2001 im Königreich Bahrain. Gleichzeitig wartet man auf die Zulassung durch die EU und Großbritannien, die allerdings jetzt quasi täglich kommen ...

