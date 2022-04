Der europäische Impfstoff-Entwickler Valneva kann die Zulassung für seinen Corona-Totimpfstoff in Großbritannien verbuchen. Es ist die zweite Vertriebsgenehmigung für das Vakzin, nachdem bereits das Königreich Bahrain grünes Licht gegeben hat. Die Aktie kann am Gründonnerstag auf der Handelsplattform Tradegate rund zehn Prozent zulegen.In Großbritannien hat die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) für den Covid-19-Impfstoff VLA2001 den Weg frei gemacht. Es ist der sechste Impfstoff ...

