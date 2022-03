HUGO BOSS will für 2021 endlich eine deutliche Dividende zahlen, nachdem der Modekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr auch unter dem Strich wieder Gewinne erzielt hat. Die Dividende soll bei 0,70 Euro je Aktie liegen. Für 2020 und 2019 hatte das Unternehmen jeweils nur eine gesetzliche Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie gezahlt. Angesichts hoher Verluste im coronabedingten Lockdown und Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie hatte der Modehersteller es vorgezogen, die Innenfinanzierungskraft weiter zu stärken anstatt eine Dividende auszuschütten.



Im laufenden Jahr will HUGO BOSS den Umsatz zwischen 10 und 15 % auf 3,1 bis 3,2 Mrd. Euro steigern (2021: 2,786 Mrd. Euro). Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll um 10 bis 25 % auf 250 bis 285 Mio. Euro zulegen.



Nach Steuern und Dritten verdiente HUGO BOSS 2021 137 Mio. Euro, ein Jahr zuvor war ein Verlust von 220 Mio. Euro aufgelaufen. Die vorläufigen Zahlen für Umsatz und EBIT hatte der Konzern im Januar für das vierte Quartal und das Gesamtjahr veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen stimmten mit den vorläufigen überein.



