Neue Studie von Metapack verdeutlicht die Auswirkungen von COVID-19 in Zeiten der Heimarbeit

Der deutsche Einzelhandel rechnet bis 2025 mit einem zusätzlichen Umsatz von 33,9 Milliarden Euro durch Online-Lieferungen nach Hause, wie eine neue Studie des führenden E-Commerce-Lieferanten Metapack in Zusammenarbeit mit dem Forschungsunternehmen Retail Economics zeigt. Es wird erwartet, dass bis 2025 32,3 des gesamten Umsatzes im Non-Food-Bereich online getätigt werden, da immer mehr Menschen zu Hause arbeiten.

Dauerhafte Verlagerung ins Internet

Der neue Ecommerce Delivery Benchmark Report von Metapack zeigt, dass 15,0 der deutschenVerbraucher aufgrund neuer Verhaltensweisen, die sich während der Pandemie herausgebildet haben, davon ausgehen, dass sie einen Großteil ihrer Einkäufe dauerhaft online erledigen werden.

Es wird erwartet, dass eine neue Welle von "Digital Shifters" (die Verbrauchergruppe, die dauerhaft zu mehr Online-Einkäufen übergeht) zusätzliche 41,4 Milliarden Euro an Online-Umsätzen im Vergleich zu einem Szenario, in dem die Pandemie keinen Einfluss auf das Einkaufsverhalten hatte, generieren wird. Diese beschleunigte Online-Entwicklung wird bis 2025 zu einem zusätzlichen Umsatz von 33,9 Milliarden Euro im Vergleich zu einem Szenario ohne die Auswirkungen der Pandemie führen.

Die dauerhaften Auswirkungen von COVID-19 werden jedoch nicht in allen Einzelhandelskategorien gleichermaßen zu spüren sein. Die Studie geht davon aus, dass Bekleidung, Haushaltswaren sowie Gesundheits- und Schönheitsprodukte eine stärkere dauerhafte Verlagerung ins Internet verzeichnen werden, die durch die wachsende Zahl von Online-Besuchern seit der Pandemie verursacht wurde.

Eine Folge der Verlagerung ins Internet ist, dass ein Fünftel (20,8 %) der deutschen Verbraucher davon ausgeht, dass sie in Zukunft weniger Ladengeschäfte besuchen werden.

Heimarbeit verändert den Einzelhandel

Die Verbraucher, die von zu Hause aus arbeiten, spüren diese Veränderung, die sowohl zu einem Anstieg der Online-Ausgaben als auch zu einem Rückgang der Besucherzahlen in den Geschäften führt.

Etwa ein Fünftel (18,9 %) der deutschen Verbraucher arbeitet seit der Pandemie mehr von zu Hause aus und mehr als ein Drittel (34,3 %) erwartet, dauerhaft mehr online einzukaufen, verglichen mit nur 13,8 der Verbraucher, deren Arbeitsplatz nicht von der Pandemie betroffen ist.

Da immer mehr Verbraucher von zu Hause aus arbeiten, hat sich die Erfolgsquote der Erstzustellungen erhöht und eine viel höhere Anzahl möglicher Zustellungszeiträume eröffnet. Bis 2025 erwarten deutsche Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten, dass ihr Anteil an Online-Bestellungen, die zu ihnen nach Hause geliefert werden, um 9,5 steigen wird, verglichen mit durchschnittlich 8,1 bei denjenigen, deren Arbeitsplatz nicht von der Pandemie betroffen ist.

Die neue Welle von Online-Kunden erfordert eine schnelle Lieferung

Der Bericht geht auf die wichtigsten Verbrauchertypen ein und zeigt, dass die neue Welle von Online-Kunden bei ihren wichtigsten Faktoren für den Online-Einkauf mehr Wert auf eine schnelle Lieferung legt. In allen untersuchten Märkten legen 37,5 der "Digital Shifter" mehr Wert auf Schnelligkeit als auf Bequemlichkeit, Kosten und den CO2-Fußabdruck der Lieferungen.

Duncan Licence, VP des Bereichs Global Product bei Metapack sagt: "Angetrieben durch die Pandemie haben sich die Erwartungen der Verbraucher an den Online-Einkauf in den letzten Jahren erheblich verändert, und viele dieser Veränderungen werden auch in Zukunft bestehen bleiben. Unser neuer Bericht befasst sich näher mit diesen Entwicklungen und ihren dauerhaften Auswirkungen sowohl auf die Verbraucher als auch auf den Einzelhandel. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach einer schnellen, bequemen und einfachen Lieferung, die zum Lebensstil passt, weiter zunehmen wird, da die Heimarbeit für immer mehr Menschen zur Norm wird. Die Einzelhändler sind an einem Scheidepunkt angelangt. Sie müssen ihre Lieferoptionen diversifizieren und in die richtige Infrastruktur und Technologie investieren, um die neuen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Der Einzelhandel hat sich über den stationären Handel hinaus entwickelt, es ist an der Zeit, in das Zeitalter des E-Commerce einzutreten."

Richard Lim, Geschäftsführer von Retail Economics, sagt: "Eine dauerhafte Veränderung des Verbraucherverhaltens und umfassende Investitionen in das E-Commerce-Ökosystem haben den Übergang zum Online-Handel beschleunigt. Strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit einer dauerhaft höheren Anzahl von Haushalten, in denen von zu Hause aus gearbeitet wird, haben zu einer größeren Nachfrage nach Lieferungen nach Hause geführt. Obwohl die Nachfrage nach schneller Lieferung Druck auf die Lieferketten ausüben wird, haben Heimarbeiter im Vergleich zu durchschnittlichen Online-Käufern sowohl eine bessere Möglichkeit als auch eine größere Bereitschaft, für die Lieferung und Rücksendung zu bezahlen, was angesichts steigender Kosten und erhöhter Kundenerwartungen für die Rentabilität entscheidend ist."

Forschungsmethode

Die Forschungsergebnisse wurden durch nationale repräsentative Verbraucherpanels in vier Ländern gestützt, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Die Stichprobe umfasste mehr als 6.000 Verbraucher, deren Daten im November 2021 erhoben und von Retail Economics analysiert wurden. Die Marktforschungs- und Prognosedaten wurden von Retail Economics modelliert.

Über Metapack

Metapack unterstützt E-Commerce- und Lieferfachleute dabei, die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an die Lieferung zu erfüllen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Die Lösung von Metapack bietet eine breite Palette personalisierter Dienstleistungen, von Zustelloptionen bis hin zur Sendungsverfolgung und Rücksendung, über einen Katalog von mehr als 400 Frachtführern und mehr als 4.900 verfügbaren Services, die alle Länder der Welt abdecken. Dank Metapack werden jährlich mehr als 550 Millionen Pakete von vielen der weltweit führenden E-Commerce-Einzelhändler verschickt. Metapack ist ein Mitglied der Auctane-Firmenfamilie mit Hauptsitz in London. Zu den Auctane-Marken gehören ShipStation, Stamps.com, Packlink, ShippingEasy, ShipWorks, ShipEngine, Endicia, Shipsi, GlobalPost und Metapack, mit Niederlassungen in El Segundo, Austin, London, Madrid, Sunnyvale, Zielona Gora, Atlanta und St. Louis. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.metapack.com/de/.

Über Retail Economics

Retail Economics ist ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsunternehmen, das sich auf die Verbraucher- und Einzelhandelsbranche konzentriert. Wir bieten unabhängige Denkansätze zu wichtigen Wirtschafts- und Einzelhandelstrends und analysieren deren Auswirkungen auf die Branche.

Retail Economics stellt eigene Daten zum Wachstum der Branche, zu Verhaltenstrends, zur Performance der Vertriebskanäle und zu Prognosen bereit.

