Box (NYSE: BOX), die führende Content Cloud, gibt heute eine erweiterte Partnerschaft mit Mast-Jägermeister SE, dem Hersteller und Vermarkter der meistverkauften Premium-Likörmarke Jägermeister, bekannt. Die im niedersächsischen Wolfenbüttel ansässige und in mehr als 150 Märkten weltweit tätige Mast-Jägermeister SE nutzt Box als sichere, integrierte Plattform zur Verwaltung von Dateien in der Cloud.

"Kreativität und Zusammenhalt sind der Schlüssel zur Marke Jägermeister und unserer Unternehmenskultur. Es liegt uns sehr am Herzen, unseren Mitarbeitern ein agiles Arbeitsumfeld zu bieten und das spiegelt sich auch in der Wahl unserer Technologieanbieter wider", sagt Klaus Gerke, Director of Global IT der Mast-Jägermeister SE. "Unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Box stellt sicher, dass unser Team nahtlos zusammenarbeiten kann und zwar von überall. Dies war insbesondere wichtig, um die Geschäftskontinuität in den letzten Jahren aufrechtzuerhalten."

"Jägermeister ist eine starke, marketingorientierte Marke, die weltweit für ihre Innovationen bekannt ist. Die Wahl und der Einsatz eines branchenführenden Produkts wie Box passt daher genau zur Strategie", sagt Michael Mors, General Manager DACH bei Box. "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Mast-Jägermeister SE fortzusetzen und weitere Anwendungsfälle für Box innerhalb des Unternehmens zu identifizieren."

Mast-Jägermeister SE nutzt Box bereits seit 2019. Seitdem hat das Unternehmen seine Nutzung von Box um folgende Punkte erweitert:

Verbesserung der internen und externen Zusammenarbeit mit Agenturen sowie Import- und Vertriebspartnern weltweit

Steigerung der Produktivität des Vertriebsteams durch die Zentralisierung von Schulungsmaterialien wie Fortbildungen, Preisgestaltung und Marketingdaten

Integration in das bewährte Cloud-Ökosystem der Mast-Jägermeister SE

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch vereinfachte und beschleunigte Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams

Box spielte auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der flexiblen Arbeit während der COVID-19-Krise und ermöglichte es den Marketing- und Vertriebsteams der Mast-Jägermeister SE, auf dezentrales Arbeiten umzustellen. Von März 2020 bis März 2021 hat sich die Nutzung von Box bei Mast-Jägermeister SE fast verdreifacht.

Mit der heutigen Ankündigung reiht sich Mast-Jägermeister SE in eine wachsende Liste von Box for Retail-Kunden ein, zu denen einige der weltweit größten und innovativsten Marken gehören, darunter Uniqlo, Sephora und Gap.

Über Mast-Jägermeister SE

Der weltberühmte Kräuterlikör Jägermeister wird in 150 Ländern der Erde vertrieben seine Heimat ist jedoch das niedersächsische Wolfenbüttel. Nur hier wird Jägermeister von der Mast-Jägermeister SE produziert und vertrieben. Der erfolgreichste Kräuterlikör der Welt basiert seit über 80 Jahren auf einer geheimnisvollen Rezeptur aus 56 verschiedenen Kräutern, Blüten und Wurzeln. Im Jahr 2020 ist die Marke mit dem Hirsch mit einem Gesamtabsatz von mehr als 89,5 Millionen 0,7-Liter-Flaschen der meistverkaufte Kräuterlikör der Welt. Besuchen Sie www.mast-jaegermeister.de.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist die führende Cloud Content, durch die Unternehmen ihre Unternehmensprozesse beschleunigen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern und ihre wichtigsten Informationen schützen. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für Unternehmen weltweit darunter AstraZeneca, JLL und Morgan Stanley. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, in Europa und Asien. Wenn Sie mehr über Box erfahren möchten, besuchen Sie www.box.com. Um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt, besuchen Sie Box.org.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220310005148/de/

Contacts:

Box PR:

Tiffany Kirkland

tkirkland@box.com