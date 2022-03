DJ Immobilienmarkt Stuttgart: Wohnraumknappheit als Wachstumsbeschleuniger - Im wachstumsstarken Wirtschaftszentrum Stuttgart ist lebenswerter Wohnraum begehrt und knapp

Vaduz (pts004/10.03.2022/08:30) - Im wachstumsstarken Wirtschaftszentrum Stuttgart ist lebenswerter Wohnraum begehrt und knapp. Die wachsende Zahl an Paar- und Einpersonenhaushalten sorgt zusammen mit einer stetig steigenden Wohnfläche pro Person für eine konstant wachsende Nachfrage.

Im Jahr 2020 lebten ca. 8,5 Mio. Menschen in Deutschland in überbelegten Wohnungen. Demgegenüber stehen viele in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser. 68 % aller Wohnungen sind vor 1979 gebaut worden - und bei vielen davon hat sich großer Sanierungsbedarf angestaut.

Ein Abriss und Neubau ist oft nicht möglich: oftmals müssen Vorgaben des Denkmalschutzes eingehalten werden und insbesondere die Kessellage in Stuttgart erschwert die Erschließung von geeigneten Bauflächen. Neubauprojekte sind grundsätzlich langwierig, teuer und ressourcenintensiv. Intelligentes Sanieren hingegen verbraucht in aller Regel weniger Energie als komplett neu zu bauen, ist somit umweltfreundlicher und nachhaltiger.

Wirft man einen Blick auf die Entwicklungen am Immobilienmarkt in Stuttgart, wird der Bedarf an Wohnfläche nochmals deutlicher. Allein in Stuttgart liegt der jährliche Umsatz bei Mehrfamilienhäusern im dreistelligen Millionenbereich. Stuttgart bietet mit seinen weltweit bekannten Arbeitgebern wie Daimler, Bosch oder Porsche einen Magneten für exzellent ausgebildete Arbeitnehmer aus aller Welt. Darüber hinaus bietet die Kulturmetropole mit einer guten Infrastruktur viel Grün, aber auch für Familien und Senioren eine überaus attraktive Umgebung. Für die Zukunft kann das nur eine wachsende Anzahl an Einwohnerzahlen in der Region bedeuten. Dahingegen ist die Zahl der Wohnungen in Stuttgart in den letzten 7 Jahren nur um 2,7 % gestiegen.

Das impliziert das enorme Potenzial und den steigenden Bedarf für die substanzerhaltende Revitalisierung und energetische Optimierung von Wohngebäuden.

Genau an diesem Punkt setzt die Schwäbische Liegenschaften an. Wohnimmobilien nachhaltig revitalisieren und damit versteckte Potenziale heben. Die Schwäbische Liegenschaften GmbH - ein Unternehmen der Variond Gruppe - hat sich seit 2018 mit diesem Konzept erfolgreich am Stuttgarter Immobilienmarkt positioniert. Als einer der führenden Spezialisten im Bereich der Immobiliensanierung arbeiten sie eng vernetzt mit Maklern und institutionellen Verkäufern zusammen.

Das Unternehmen erwirbt Gebäude mit Sanierungsbedarf in Stuttgart und Umgebung zu fairen Marktpreisen und haucht diesen neues Leben ein. Die Bauplanung, -leitung, und -überwachung übernimmt das eigene Expertenteam. Das gibt Sicherheit, senkt die Sanierungskosten und ermöglicht eine schnelle Realisierung. So werden aus "Problemimmobilien" gefragte Wohngebäude mit hochwertiger Ausstattung und energetischer Optimierung. Zusätzlich wird durch Potenzialhebung bspw. durch den Ausbau eines Keller- oder Dachgeschosses zusätzliche Wohnfläche geschaffen und wertvoller Lebensraum mit modernem Ambiente geschaffen. Diese Variond Potenzial Wert-Strategie führte zu einem exponentiellen Firmenwachstum der Schwäbische Liegenschaften. Allein im Jahr 2021 konnten Objekte im Wert von rund 35 Mio. Euro erworben und weiterentwickelt werden. Durch unsere konsequente Spezialisierungsstrategie, unser Markt Know-How, sowie unser starkes Netzwerk nimmt die Nachfrage nach der Immobilienexpertise des Unternehmens stetig zu.

Als erfahrener Experte ist die Schwäbische Liegenschaften GmbH daher der erste Ansprechpartner von Investoren und Vermögensverwaltern, welche an den Wertsteigerungen durch eine nachhaltige Revitalisierung von Bestandsgebäuden im Raum Stuttgart und auch in Baden-Württemberg partizipieren möchten.

