DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG investiert in bester Lage von Wuppertal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta005/10.03.2022/08:32) - * Übernahme des C&A-Gebäudes in Wuppertal-Elberfeld * Attraktiver Standort mit gutem Gebäudebestand * Langfristiges Potential für wertsteigernde Neupositionierung

Frankfurt/M., den 10. März 2022. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, investiert in eine attraktive Immobilie in bester Innenstadtlage von Wuppertal. Erworben wurde ein Objekt, das langfristig und vollständig an C&A vermietet ist. Die Transaktion wurde vermittelt durch Lührmann Düsseldorf, die rechtliche Beratung erfolgte durch Baker McKenzie.

Die Immobilie liegt in der Herzogstraße, d.h. in der Fußgängerzone von Wuppertal-Elberfeld, und verfügt über eine Mietfläche von knapp 10.000 Quadratmetern. Das Investment bietet eine stabile laufende Rendite und verfügt über ein attraktives Wertsteigerungspotenzial.

"Wir investieren erneut in die Bestlage einer mittelgroßen deutschen Stadt und bleiben damit unserem Geschäftsmodell treu", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. Darüber hinaus birgt die Immobilie aufgrund der Lage und der technisch/ architektonischen Qualität ein gutes zukünftiges Wertsteigerungspotential. "Die Neupositionierung von monostrukturierten Retailimmobilien sehen wir als langfristigen Beitrag für die Entwicklung unserer Innenstädte", so Weitzel weiter.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

