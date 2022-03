DJ Umweltorganisationen fordern von Brüssel Rücknahme von Taxonomie-Entwurf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Umweltorganisationen haben die EU-Kommission in einem offenen Brief aufgerufen, ihren Entwurf zur Aufnahme von fossilem Gas und Atomkraft in die EU-Taxonomie zurückzuziehen. Nur so könne der Weg frei gemacht werden für eine wissenschaftsbasierte Taxonomie, die ausschließlich auf erneuerbare Energien setze, erklärten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt in einer Mitteilung. Der Ukraine-Krieg zeige, dass weder Atomkraft noch fossiles Gas der richtige Weg seien, um die Energieversorgung in Europa sicherzustellen.

"Russlands Angriffskrieg verdeutlicht, dass es keineswegs zur Versorgungssicherheit Europas beiträgt, weiterhin auf fossiles Gas zu setzen", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Erstmals stehe man vor einem möglichen kompletten Lieferstopp aus Russland, dem größten EU-Gaslieferanten. Jeder Euro, der aufgrund der EU-Taxonomie in fossiles Gas oder Atomkraft fließe, fehle aber für eine wirkliche Energiewende.

