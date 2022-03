Original-Research: InterCard AG Informationssysteme - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu InterCard AG Informationssysteme

Unternehmen: InterCard AG Informationssysteme

ISIN: DE000A0JC0V8



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



InterCard AG Informationssysteme baut den Geschäftsbereich Cybersicherheit deutlich aus und weitet somit seine Geschäftsaktivitäten im attraktiven Wachstumsmarkt für IT-Sicherheit aus; Kursziel: 10,40 EUR; Rating: KAUFEN

Am 02.03.2022 hat die InterCard AG Informationssysteme (intercard.org) eine Corporate News veröffentlicht und mittgeteilt, die Geschäftsaktivitäten im Bereich Cybersicherheit auszweiten. Die Tochtergesellschaft IDpendant deckt dieses Segment im Konzern ab. IDpendant sichert in diesem Zusammenhang die digitale Infrastruktur von staatlichen Einrichtungen und Institutionen, Unternehmen, Banken, Kliniken sowie von Industriekonzernen. Durch die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im Markt für IT-Sicherheit verstärkt das Unternehmen seine Präsenz in einem attraktiven und stark wachsenden Marktsegment.



Konkret analysiert IDpendant (idpendant.com) die Sicherheitsarchitektur der IT-Systeme seiner Kunden und strukturiert bzw. realisiert Projekte zum Schutz der gesamten Datenbandbreite, Kommunikationswege und Serverlandschaft. Das Unternehmen implementiert Schutzmaßnahmen beispielweise im Bereich der Verschlüsselung von Cloud-basierten Anwendungen, Single-Sign-On für Mitarbeiter und Privileged-Access- Management für Administratoren oder zum Aufbau und Management großer Public-Key Infrastrukturen im Bereich IoT. Dies mit der Intention, die Daten vor Hacker-Angriffen bestmöglich zu schützen. Dazu verwendet das Unternehmen zuverlässige und hochwertige Softwareprodukte von renommierten und global agierenden Anbietern von IT-Sicherheitsprodukten.

Eine intakte Infrastruktur im Bereich IT-Sicherheit gewinnt sowohl in Deutschland als auch weltweit aufgrund von zunehmenden Hacker- und Phishing-Attacken immer mehr an Bedeutung. Denn Cyberangriffe sind für die Wirtschaft und Markakteure, insbesondere für Unternehmen und Staaten, zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Daher ist der Schutz der Server- und Datenarchitektur von Unternehmen durch Implementierung von IT- Sicherheitsprodukten zur Sicherung der Dateninfrastruktur und Serverlandschaft essenziell und sollte ein integraler Bestandteil des Risikomanagements eines Unternehmens darstellen. Demnach steigen die Ausgaben für IT-Sicherheit kontinuierlich an. Marktexperten des Deutschen IT-Branchenverbands BITKOM schätzen die Ausgaben für IT-Sicherheit in Deutschland auf 6,2 Mrd. EUR und erwarten zukünftig weiter einen Zuwachs der Ausgaben bis ins Jahr 2025 auf 8,9 Mrd. EUR. Das entspricht einem dynamischen jährlichen Anstieg von 10,2% (CAGR). Dies verdeutlicht, dass es sich im Segment für IT-Sicherheit um ein zukunftweisendes und prosperierendes Marktsegment handelt.



Die Ausweitung des Geschäftsaktivitäten im Bereich IT-Sicherheit führt zunächst nicht zu einer Anpassung unserer Schätzungen. Allerdings wird sich der verstärkte Fokus auf das Marktsegment IT-Sicherheit zukünftig im Umsatz- und Ergebnisbeitrag der IDpendant im Konzernergebnis widerspiegeln.

Dass wir dennoch eine Aktualisierung des Kursziels vornehmen, ist ausschließlich dem Verwässerungseffekt der im Dezember 2021 erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung geschuldet. Da der Ausgabepreis der neuen Aktien unterhalb des Fair-Values liegt, ergibt sich, post money, ein fairer Unternehmenswert in Höhe von 24,07 Mio. EUR, dies entspricht einem neuen Kursziel in Höhe von 10,40 EUR (bisher: 10,80 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23577.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11);

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 09.03.2022 (16:27 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 10.03.2022 (09:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

