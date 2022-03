Einen Traumstart legt heute Steinhoff hin. So wird der Kurs aktuell rund neun Prozent nach vorne geschoben. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Steinhoff-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vierundzwanzig Prozent. Bis heute markieren 0,26 EUR dieses Hoch. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Steinhoff.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...