Die Aufwärtsbewegung bei Steinhoff setzte sich im gestrigen Handel fort, und das mit einem recht ansehnlichen Tempo. Um knappe 4,5 Prozent ging es in die Höhe, womit das Polster bis zum Widerstand bei 0,20 Euro immer weiter ausgebaut werden kann. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, um gänzlich den Weg für einen Blick in Richtung Norden freizumachen.Mit rund 0,21 Euro startete Steinhoff (NL0011375019) in den Handel am Montag. Im Laufe des Tages ging es schließlich bis auf 0,224 Euro aufwärts, was schon fast einem neuen 4-Wochen-Hoch entspricht. Bleiben die ...

