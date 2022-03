Wie der weltgrößte Einzelhändler Amazon am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte, habe der Verwaltungsrat einen 20-für-1-Aktiensplit beschlossen. Bei Anlegern kam diese Nachricht gut an. Was dieser Schritt bedeutet, was die Aktie macht. Der Handelsriese Amazon will seine Aktien für Kleinanleger erschwinglicher machen. Deshalb wurde vom Verwaltungsrat ein 20-für-1-Aktiensplit beschlossen. Diesem Schritt muss noch die für den 25. Mai geplante Jahresversammlung ...

