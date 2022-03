Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg, obwohl es heute zu einem Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in Antalya kommen soll, so die Analysten der Helaba.Allzu groß sei die Hoffnung auf einen Frieden wohl nicht, der Newsflow müsse allerdings aufmerksam verfolgt werden, nachdem von ukrainischer Seite erste Kompromissvorschläge zu vernehmen seien. Zudem stehe die EZB-Ratssitzung an und in den USA gebe es neue Inflationszahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...