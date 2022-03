In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe der TERRAGON AG (WKN A2GSWY) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die Analysten heben in ihrem Fazit vor allem die hohe Akquisitionspipeline des Unternehmens von rund 1,1 Mrd. Euro sowie deren Ziel, weiter zu expandieren, hervor.

Durch das risikoaverse Management in den Bauprojekten mit Hilfe von Forward-Deals in den Großprojekten, werden die unternehmerischen Risiken laut KFM-Experten minimiert. Hinsichtlich des fortlaufenden demographischen Wandels steige zudem der Bedarf nach seniorengerechtem Wohnraum weiter und biete ein hohes Wachstumspotenzial. Dem gegenüber stehe eine grundsätzliche Unterversorgung dieser Immobilien in den Gemeinden, welche die TERRAGON AG mit ihrem Geschäftsmodell bedient. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 11,31% p.a. (auf Basis des Briefkurses von 91,00% am 09.03.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 24.05.2024) wird die Anleihe von den KFM-Experten daher weiterhin mit 4 Sternen bewertet.

