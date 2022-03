Propagandasender, Trollarmeen und Bots, die Desinformation massenhaft teilen: Das EU-Parlament will sich vor schädlicher ausländischer Einflussnahme auf Europas Demokratien schützen. In einem Bericht, den die Abgeordneten am Mittwoch mit großer Mehrheit annahmen, fordern sie unter anderem ein Sanktionssystem gegen solche Einmischung und eine bessere Sensibilisierung der Bevölkerung. Außerdem sollen Social-Media-Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden, um diese Machenschaften zu unterbinden. Auch ausgereifte Demokratien seien nach Angaben des EU-Parlaments vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...