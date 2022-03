Cariboo Rose Resources Ltd. meldete in dieser Woche die jüngsten Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Lightning Strike in der Region Cariboo in British Columbia, Kanada, 70 Kilometer nordöstlich der Gemeinde 100 Mile House.



Lightning Strike ist ein schieferhaltiges Goldprojekt, das etwa 95 Kilometer südöstlich des Projekts Spanish Mountain, das sich im Besitz von Spanish Mountain Gold Ltd. befindet, und 35 Kilometer südlich des Projekts Fraser Gold, das im Besitz von Karus Gold Corp. ist, liegt.



Bedeutende Bohrabschnitte des im September abgeschlossenen Programms 2021 sind:



? LSRC21-6: 0,62 g/t Gold über 38,1 m (91,4?129,5 m) darin 0,95 g/t Gold über 21,3 m (108,2?129,5 m) darin 1,43 g/t Gold and 16,3 g/t Silver über 10,6 m (108,2?118,9 m) darin 2,69 g/t Gold über 4,6 m (109,7?114,3 m) sowie 1,48 g/t Gold über 3,0 m (126,5?129,5 m)



? LSRC21-07: 0,34 g/t Gold über 10,6 m (126,5?137,2 m) darin 1,38 g/t Gold über 1,5 m (135,6?137,2 m)



? LSRC21-08: 0,54 g/t Gold and 14,8 g/t Silver über 19,8 m (64,0?83,8 m) darin 1,00 g/t Gold and 34,2 g/t Silver über 7,6 m (74,7?82,3 m)



? LSRC21-09: 0,77 g/t Gold über 1,5 m (106,7?108,2 m)



