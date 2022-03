NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 167,20 Euro belassen. Nach den vorläufigen Zahlen im vergangenen Monat seien die Resultate der Container-Reederei bereits so erwartet worden, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nicht mit einer starken Kursreaktion, zumal die Markterwartungen bereits am oberen Ende der Konzernprognose lägen./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

