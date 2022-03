Die Übernahmen stützen die langfristige Vision von Dixa, Marken dabei zu helfen, werthaltige Erfahrungen für Kunden und Service-Mitarbeiter zu schaffen.

Die Bekanntgabe folgt auf eine schnelle Wachstumsphase 2021, in der eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 105 Mio. US-Dollar, eine Expansion in die USA sowie die Übernahme von Elevio für 15 Mio. US-Dollar stattgefunden haben.

Für eine Teilhabe am Erfolg des Unternehmens wurden bzw. werden allen Mitarbeitern von Dixa Beteiligungen an Dixa angeboten dies wird ebenso für alle Mitarbeiter gelten, die von Miuros und Solvemate hinzukommen.

Der dänische Kundendienstinnovator Dixa gab heute die Übernahmen des führenden Analytikanbieters Miuros sowie des Wegbereiters der Automatisierung Solvemate bekannt. Angespornt durch den Bedarf von Kundendienstteams, mit Kunden intelligent, freundlich und unter Einsatz der richtigen Informationen in Kontakt zu treten, wird die Doppelübernahme mit 43 Millionen US-Dollar bewertet. Sie stärkt die langfristige Vision von Dixa, neue Standards für die Kundenzufriedenheit und den datengetriebenen dialogorientierten Kundenservice zu setzen und Marken die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Daten für die Automatisierung, Messung und Analyse in großem Maßstab einzusetzen.

Dixa wird von Marken genutzt, die mit Konsumenten in Kontakt stehen und in erster Linie auf die Digitalisierung setzen, um Kunden über mehrere Kanäle, Schnittstellen und Erlebnisse von einem einzigen Bildschirm aus zu bedienen, darunter soziale Medien, Chat, Sprach- und Nachrichtenapps. Ziel ist es, sowohl Kunden als auch Mitarbeitern herausragende Benutzererfahrungen zu bieten. Mit kanalübergreifenden Priorisierungsfunktionen, leistungsstarken Routing-Fähigkeiten und flexiblen Integrationen unterstützt Dixa Marken auf der ganzen Welt, werthaltige Erfahrungen in großem Maßstab zu schaffen alles von einer einzigen Plattform aus.

Solvemate ergänzt die Plattform durch eine leistungsstarke Selbstbedienungsschicht, die sicherstellt, dass Marken ein problemloses Kundenerlebnis unter Einsatz von KI realisieren können, um über kundenorientierte Kanäle unmittelbare, persönliche und zuverlässige Antworten zu liefern oder Anfragen an den richtigen Mitarbeiter weiterzuleiten. Die Integration ermöglicht Nutzern nun, Kundenvorgänge vom Anfang bis zum Ende in einer intelligenteren, automatisierten und dialogorientierten Weise zu verwalten, während zugleich die Arbeit der Mitarbeiter durch reibungslosere Übergaben von der Maschine an den Mitarbeiter verbessert wird.

Miuros wurde entwickelt, um Marken dabei zu helfen, Kundendaten in aussagekräftige Einblicke mit KI-getriebener Analytik, Qualitätssicherung und Automatisierung umzuwandeln. Die Aufnahme in der Dixa-Plattform erlaubt führenden Kundendiensten, die Kraft dieser Technologie zu nutzen und ein tieferes, umfassenderes Verständis der Servicefunktionen zu erlangen. Gestützt durch die umfangreiche Datengrundlage von Dixa werden führende Serviceanbieter in der Lage sein, bessere, auf Daten gestützte Entscheidungen zu treffen, wie etwa Tendenzen in der Mitarbeiteraktivität und -zufriedenheit zu erkennen und darauf zu reagieren.

"Um werthaltige Erfahrungen zu schaffen, benötigen Marken eine vollständige Plattform, die Daten, KI und maschinelles Lernen einsetzt, um Kunden, Servicemitarbeitern und internen Teams zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wissen zu liefern", sagte Mads Fosselius, CEO und Mitbegründer von Dixa. "Indem auf unsere reiche Datengrundlage und bestehende Wissensdatenbank Elevio zurückgegriffen werden kann, wird es die Übernahme von Miuros und Solvemate führenden Serviceanbietern ermöglichen, Daten in großem Umfang für die Automatisierung, Messung sowie für Einblicke von einer einzigen Plattform aus einzusetzen, was einen vollkommen neuen Standard im datengetriebenen Kundendienst etabliert."

Die Übernahmen von Dixa runden ein beeindruckendes Dienstleistungsangebot ab, zu dem auch ein neues zugeschnittenes Nachrichtenübermittlungsprodukt zählt, das einen reichen Datenaustausch in der Internet-, Mobilfunk- und Appumgebung bietet. Dixa Massenger wird im März 2022 an den Start gehen und den nativen Telefonie-, E-Mail- und Social-Messaging-Support auf der Plattform von Dixa stärken.

"Dixa Messenger ist ein leistungsstarker neuer Serviceschalter für Ihre Marke, der es Teams, denen die Kunden am Herzen liegen, ermöglicht, für eine hohe Kundenzufriedenheit zu sorgen, egal wo sich Ihre Kunden befinden", sagte Rob Krassowski, VP of Product bei Dixa. "Solvemate und Miuros erlauben uns, einen mehr datengetriebenen Ansatz für die Automatisierung und Selbstbedienung zu verfolgen und Servicemitarbeitern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um für ausgezeichnete Kundenzufriedenheit zu sorgen und einen echten Geschäftswert für ihre Marken zu schaffen."

Erik Pfannmöller, CEO und Mitbegründer von Solvemate fügte hinzu: "Angetrieben durch gerissene Gesprächsführungs-KI ermöglicht es Solvemate Marken, äußerst personalisierte Chatbot-Konversationen in großem Umfang zu realisieren, welche die Kunden zu ihren Antworten führen, wenn sie diese benötigen. Indem die Anzahl allgemeiner, repetitiver Anfragen reduziert wird, die durch Mitarbeiter bearbeitet werden, können sich Kundendienstteams dort auf ihre Expertise konzentrieren, wo sie am wichtigsten ist: bei der Lösung wichtiger Fälle, die menschliches Eingreifen erfordern. Indem Kunden schnellere Lösungen geboten werden und Mitarbeiter entlastet werden, teilen wir das Ziel von Dixa, eine Welt aus vielen Erfahrungen zu bedienen, um einen noch nie zuvor dagewesenen Kundendienst bereitzustellen."

Benoit Gagnon, CEO und Mitbegründer von Miuros sagte: "Dixa ist die einzige Plattform, die eine traditionelle Aufstellung eines Kundendienstes in ein Wertschöpfungsteam verwandeln kann, indem sowohl die Mitarbeiter- als auch Kundenzufriedenheit erhöht werden, und wir freuen uns sehr, uns in einer so spannenden Phase anzuschließen. Miuros wurde entwickelt, um Kundendienstdaten wirksam einzusetzen, aussagekräftige Einblicke zu ermöglichen, um Vorgänge zu optimieren, und das gesamte Unternehmen zu befähigen, ein herausragendes Kundenerlebnis zu schaffen. Durch die Hinzufügung der Analytikfunktionen von Miuros werden führende Serviceanbieter nun in der Lage sein, ihre Operationen durch KI zu optimieren, und wirksam einsetzbare Einblicke erhalten, ohne mehrere Insellösungen zusammenflicken zu müssen."

Solvemate, das über einen globalen Kundenstamm von über 100 Marken wie On, JustPark, Sport24, Holidu und CreditPlus verfügt, wurde 2015 von den Mitbegründern Erik Pfannmöller, Jürgen Vogel und Christian Blomberg gegründet. Miuros mit einer weltweiten Kundenbasis von über 100 mittelständischen und großen Marken, darunter Deezer, Wise, About You, Freenow und Swapfiets wurde 2016 von den Mitbegründern Benoit Gagnon, Dr. Ricardo De Aldama und Daniele Alfarone gegründet. Solvemate und Miuros werden ihre aktuellen Kunden weiter über Plattformen bedienen und zudem existierende Integrationen mit Dixa weiter ausbauen.

Dixa hat bislang Finanzierungen in Höhe von 155 Millionen US-Dollar von Notion Capital, Project A Ventures, SEED Capital und kürzlich von General Atlantic erhalten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Kopenhagen, London, Berlin, Paris, Chicago, Tallinn, Kiew, Tel Aviv und Melbourne.

